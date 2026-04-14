Arbeloa, sobre una remontada al Bayern: "No hay un madridista que no crea que vamos a ganar"

Álvaro Arbeloa sabe que Múnich puede ser la etapa final de su recorrido. Por eso, antes de la final contra el Bayern, volvió al inicio de sus intervenciones. Se refugió en la historia y en los tópicos, evitando hablar de fútbol. "¿Motivos para creer? Para empezar, que somos el Real Madrid. Si hay un equipo que venga a este estadio a remontar somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, el de las 15 Copas de Europa. Somos el Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él", quiso dejar claro.

¿Miedo al Allianz? "Hemos jugado muchas veces aquí"

Su intervención fue una sucesión de lugares comunes. "No sé cuántos equipos del mundo pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. El entrenador del Real Madrid cree, los jugadores creen y el club cree. No ha habido ningún aficionado que me haya cruzado estos días que no crea que vamos a ganar. Todo el mundo cree. Sabemos lo difícil que es, nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero vamos a dar lo mejor de nosotros mismo y con eso creemos que vamos a ganar”, aseguró.

Álvaro Arbeloa: "La historia del Real Madrid se ha forjado a base de retos que parecen no sé si imposibles, pero muy difíciles" / Real Madrid TV

Es la fe en el relato y en el parche de las 15 Champions. La misma que se enarbola llegada la primavera, aunque a veces provoque un efecto rebote como el del curso pasado con la remontda fallida ante el Arsenal. "Ya hemos jugado muchas veces aquí. Yo lo he hecho. Muchos jugadores también. Lo sabemos. Estamos preparados para ello. Son ambientes en los que los jugadores del Madrid se sienten a gusto. Son momentos que quieren estar y dar lo mejor de sí mismo", insistió sobre el ambiente que se encontrarán en el Allianz.

Y así, una respuesta tras otra. Incluso a cuestiones históricas que juegan en su contra, como la de que el Madrid solo ha sido capaz de remontar una vez en suelo ajeno. Aunque para la previa, cada uno escoge las estadísticas a su antojo. Los hay que se abrazan a los últimos cuatro resultados del conjunto blanco en Allianz. Cada uno, con sus cábalas, y las de Arbeloa, en este momento, pasan solo por un click que active a un grupo de jugadores que aprovechen el valor que tienen los detalles en la competición.

"No vamos a tener tantas ocasiones como en la ida"

“No hemos comentado los antecedentes, pero es un reto más, un desafío más. La historia del Madrid se ha logrado a partir de imposibles. Estamos dispuestos a pelear por hacer más grande la historia de este club y remontar fuera de casa”, imaginó en un escenario que solo un equipo como este puede construir. El único capaz de transformar una derrota en un impulso y una resistencia al vapuleo de un rival en un ejercicio de resiliencia histórica.

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“No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos no hubiera sido ninguna locura. Su portero fue el MVP. Somos capaces de hacerlo. Nadie que conozca al Madrid piensa que que el Madrid gane mañana será un milagro”, se refirió en una rueda de prensa que fue más un ejercicio de conjura con la prensa española desplazada. "Mental, anímico, técnico, táctico... Tenemos que hacer un gran partido en lo individual y en lo colectivo. Tenemos que demostrar personalidad para jugar en un estadio así ante un grandísimo equipo que ya nos ganó la semana pasada. Tenemos que demostrar quiénes somos”, sostuvo.

Aunque lo disimule, Arbeloa sabe que el once titular será clave para saber por dónde discurre el cruce definitivo. “Tenemos muchas opciones y muchos jugadores que pueden jugar donde Tchouameni. Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde. Sé el once que voy a sacar mañana. Me dan mucha confianza. Los del banquillo van a tener que ayudarnos en la segunda parte porque será un partido muy largo", se autoconvenció, en un ejercicio tantas veces repetido en esta temporada que va camino del desastre.

“Hay que mejorar muchos aspectos del juego. Es importante aprovechar las ocasiones, no vamos a tener tantas como en la ida. Va de confianza. Tenemos que marcar si queremos ganar y pasar. Tenemos que jugar muy bien mañana”, terminó razonando, consciente, finalmente, de que apela simplemente a lo que ya sucedió no contribuirá sin más a que el plan tenga éxito. Muchas dudas, a pesar del contenido de las respuestas. Y ni una sola sonrisa para tomarse un respiro.