Arbeloa trata de convencer a Rüdiger para que renueve: "Me pondría una estatua suya en el jardín, es un espejo para los jóvenes"

"Don Antonio Rüdiger". Álvaro Arbeloa se deshizo en elogios con el alemán en la previa al Real Madrid - Atlético del domingo (21:00 horas). Una declaración de intenciones sobre uno de los hombres clave en el resurgir del club blanco. Lo hizo a sabiendas de que el alemán termina contrato este verano y tiene en el frente varias opciones. La más atractiva en términos económicos es la de Arabia Saudí.

Primer defensa del Madrid

La baja de Rüdiger esta temporada afectó a la consolidación de una defensa de garantías en el Real Madrid. Su retorno ha coincidido con un repunte hacia el mejor rendimiento del curso, formando pareja con Huijsen. Mientras, Militao apura su recuperación para regresar en el tramo decisivo de la temporada. El pasado curso, el alemán terminó al límite y después de perder la final de Copa contra el Barça tuvo que ser operado del menisco. Su rodilla dijo basta y aun tras la última recuperación se examina con lupa.

Rüdiger: "No lo maté" / Atlas News

Rüdiger estuvo de baja los meses de junio y julio, por lo que se perdió el Mundial de Clubes. Con Militao saliendo de su segunda grave lesión consecutiva, el horizonte de la zaga blanca se mostraba incierto. El parón del alemán después de una lesión muscular en la pierna izquierda le mantuvo otro mes fuera, hasta su regreso en febrero para entrar en la lista contra el Valencia.

En la siguiente jornada ya fue titular en el cómodo triunfo contra la Real Sociedad. A partir de ahí solo se perdió el partido contra Osasuna, que terminó con derrota. Sí fue titular en la derrota contra el Getafe, donde protagonizó una dura entrada sobre Diego Rico que no resultó sancionada. Eso le valió para defenderse cuando en la previa a la vuelta frente al City se le preguntó sobre este asunto: "Si realmente voy adrede, no se levanta. Yo no voy a discutir con él, pero no le maté".

Regreso con Alemania

Tras eliminar contra el City en la Champions, el alemán volvió a protagonizar un momento tenso con Guardiola que obligó a Arbeloa a intervenir. A pesar de que la prensa germana llegó a criticar este tipo de comportamientos como merecedores de una exclusión de la Mannschaft, el central madridista volvió a ser convocado esta semana por Julian Nagelsmann.

En la balanza de virtudes y defectos, para el técnico blanco pesan mucho más las primeras. Si a principio de temporada el estado físico del germano preocupaba hasta el punto de no considerarse su renovación, el desarrollo de la temporada ha cambiado por completo su estatus. Rüdiger y Alaba conformaron en el pasado una pareja de garantías, protagonista de la Decimocuarta, solo el alemán aguanta las comparaciones. Ahora mismo, se erige como el comandante principal de la zaga.

Asencio es un recurso que ha conseguido asentarse en el primer equipo y Huijsen está todavía lejos de ser un central con ascendencia, por lo que necesita tener al germano a su lado. Militao fue, a principio de temporada, el mejor defensa del Real Madrid, pero es un misterio cómo llegará después del enésimo contratiempo físico, de ahí que la permanencia de Rüdiger se haya convertido en una prioridad.

Arabia y la Juventus aprietan

Buscar un central de jerarquía se ha convertido en una de las prioridades -y frustraciones- del club blanco. Después de la renovación de Saliba, una operación a fuego lento con Konaté se convirtió en la opción. La gran alternativa en los últimos tiempos ha sido Schlotterbeck, central del Dortmund y con quien Rüdiger compartirá concentración esta semana. Sin embargo, el Borussia ha hecho una ofensiva para ofrecerle la mejor oferta posible al central zurdo.

Haaland y Rudiger pelean por un balón aéreo / EP

El Real Madrid afronta los siguientes mercados con escasa liquidez, lo que le llevará a abrir la puerta de salida con hombres como Camavinga si quiere acometer operaciones importantes de entrada. Otro factor a tener en cuenta en una posible renovación de Rüdiger, quien termina contrato este verano. Por el momento, las partes guardan distancia. "Para mí lo más importante es estar sano. Me encuentro bien. Lo demás... Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Ahora no es el momento de hablar de ello”, dijo antes del enfrentamiento contra el Manchester City.

Dada la importancia que ha recobrado en el Madrid, Arbeloa también tuvo que responder a la pregunta sobre el futuro del alemán: "No me gusta meterme en estos temas: respeto mucho tanto al club como al jugador. Pero si me preguntas, yo estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín. Es un espejo para los jóvenes". Por lo que el estado de su rodilla queda ahora en un segundo plano, más si cabe cuando desde Italia se apunta al interés de la Juventus, que se une a la intención de la Saudi Pro League a convertirlo en toro de sus jugadores franquicia.