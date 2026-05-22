Arbeloa responde a Laporta: "Un jugador del Madrid sangra y ese árbitro recibe el premio de pitar la final de Copa”

Álvaro Arbeloa respondió este viernes en rueda de prensa a las declaraciones realizadas horas antes por Joan Laporta, quien volvió a cargar contra Florentino Pérez por sus referencias al Caso Negreira.

Laporta, presente esta mañana en el marco de la Koeman Cup, defendió nuevamente al club azulgrana y acusó al entorno madridista de intentar desviar la atención de los malos resultados deportivos. “Ya respondió el presidente Rafael Yuste en todo lo que se dijo en relación al Barça. Entiendo que todo lo que comentó del caso Negreira son falsedades y lo hace para tender una cortina de humo y desviar la atención que llevan dos años sin ganar. De alguna manera, tienen que justificarlo y la mejor manera que ven es con esto, que no hay caso”, afirmó el dirigente azulgrana.

Horas después, Arbeloa replicó en sala de prensa restando importancia a las palabras de Laporta y defendiendo la postura del club blanco. “Le doy poca importancia a las palabras de Laporta. Nosotros hemos sido siempre muy claros con lo que hemos hablado”, aseguró.

El técnico madridista insistió además en la gravedad del denominado Caso Negreira, que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. “Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado el fútbol español”, afirmó.

Arbeloa también puso el foco en el arbitraje actual y dejó entrever que persisten dudas dentro del madridismo. “Muchos árbitros de esa época siguen, seguimos teniendo la misma sensación. No son cosas normales. Tenemos que seguir denunciándolo”, señaló. Además, recordó una acción polémica reciente para reforzar su crítica: “Un jugador del Madrid sangra y ese árbitro recibe el premio de pitar la final de Copa”.

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Las declaraciones de Arbeloa siguen tensando la relación institucional entre Madrid y Barça en medio de la polémica permanente por el Caso Negreira y los continuos cruces públicos entre ambos clubes. Tanto Laporta como Florentino ya han repetido en loas últimos tiempos que la relación entre las dos entidades está rota.