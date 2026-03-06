Arbeloa responde a Güler por sus caritas al ser sustituido: "Palacios está más acostumbrado"

Tras vencer al Celta, Álvaro Arbeloa tiro de ironía en algunas de sus respuestas en la rueda de prensa postpartido, defendiendo su papel como entrenador y el de toda la plantilla. Además, también respondió directamente a los gestos que hizo Arda Güler cuando decidió sustituirle en la segunda mitad.

"El Madrid ha jugado a ganar el partido. Es el objetivo que teníamos hoy", respondió con ironía el técnico ante una pregunta sobre el fútbol desplegado por los suyos en Balaídos.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Thiago Pitarch, al que Arbeloa defendió en varias ocasiones: "Pitarch es un jugador de presente y futuro. Hay que darle mucho mérito a lo que ha hecho hoy. Con esfuerzo y personalidad. Cómo presiona y busca la mejor opción. Necesitamos este tipo de jugadores tan dinámicos, capaces de tirar desmarques todo el rato. Hay que poner en valor nuestra cantera. Aquí vienen los mejores jugadores del mundo, pero tenemos una gran cantera".

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que disputaron el CA Osasuna y el Real Madrid este sábado, en el estadio El SADAR de Pamplona. / EFE/Jesus Diges / EFE

"Es una excelente noticia lo de Pitarch. Que un chico de 18 años se asiente en el primer equipo siempre es bueno. Se está ganando los minutos él solo", añadió el entrenador.

A la hora de hablar de Mendy, Arbeloa volvió a tirar de ironía: "Culpa mía que juegue poco. Viene de un gran parón y de estar muchos meses sin competir. Hemos asumido un riesgo para que jugara 90 minutos. No era el escenario ideal, pero ha sido necesario. Su calidad la ha demostrado siempre desde que está aquí. Cuando está en el campo, es más fácil que el Madrid gane. Siempre tiene una sonrisa a pesar de no jugar".

El entrenador madridista también habló con naturalidad y de manera rotunda sobre los gestos de Arda Güler en el cambio, después de que el turco pareciera no creerse que él era el sustituido: "No sé si hay algún entrenador que haya puesto más a Güler que yo. He confiado en él desde que he llegado. He metido a Palacios porque está más acostumbrado a hacer la tarea que estaba haciendo Güler hoy. Ha ganado el Madrid, hemos ganado todos".

Celta-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Estoy convencido de que vamos a pelear la liga hasta el final. Quedan 33 puntos, queda un montón. Cada equipo tiene sus objetivos y todos los encuentros serán una guerra. Tiene mucho mérito el partido que han hecho los jugadores con 10 bajas. Estoy muy feliz por la personalidad y por la gente que ha querido venir y empujar. Estos son los momentos donde se ven a los jugadores del Real Madrid", sentenció.

"Ojalá se recuerde positivamente este partido a final de temporada. Encaras de mejor manera el partido del miércoles, que es durísimo. Seguro que podemos hacer cosas mejor, pero la personalidad que hemos mostrado y el carácter han sido muy importantes", concluyó ante los medios.