Arbeloa responde al "candidato Laporta": "Es el escándalo más grave de la historia del fútbol español"

En los últimos preparativos del duelo de Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica, Álvaro Arbeloa ha comparecido ante los medios en la Ciudad deportiva de Valdebebas donde el principal punto del día ha sido el conflicto entre Prestianni-Vinícius marcado por el racismo.

El técnico madridista ha transmitido confianza y seguridad en su plantilla pese a la derrota en El Sadar, donde asumió su parte de culpa, mostrando plena convicción en el trabajo del equipo de cara a la final de mañana, aunque es consciente de que su equipo tiene mucho que mejorar.

Tras comparecer previamente Thibaut Courtois, una pieza capital en este Real Madrid y con la ambición intacta para seguir ampliando el palmarés del club, dejó un mensaje claro en la antesala del duelo ante el Benfica que va de la mano con el entrenador: subrayar la importancia del apoyo de la afición para superar una eliminatoria que se encuentra en el aire. "Mucha ilusión de disfrutar de una noche de Champions en el Bernabéu. Mañana será una gran noche de Champions. Será una final. El que gane estará en el bombo, que es nuestro objetivo".

SOBRE LAS PALABRAS DE MOU

Fue preguntado por las declaraciones de su fiel amigo José Mourinho, quién dejó caer el peso del incidente en la celebración de Vinicíus tras su tanto, sin embargo, Álvaro Arbeloa piensa de otra manera. "Lo mismo que dije la semana pasada. Creo que Vini marcó un gol muy bonito, que nada de lo que pueda hacer o haya hecho justifica un acto de racismo. Nada justifica un acto de racismo".

Jose Mourinho, entrenador del Benfica, después de la trifulca que se originó en el Benfica - Real Madrid por el incidente entre Vinicius y Prestianni. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

UNA OPORTUNIDAD DE ORO

Para los jugadores del equipo blanco, que se libere la sanción al argentino o no, es algo indiferente. Únicamente ponen el foco en conseguir la victoria mañana ante su gente. "Estamos concentrados en el partido. Queremos dar una gran imagen. Eso es lo que tenemos el foco y donde ponemos nuestra energía y esfuerzo. El resto, creo que no nos incumbe. No tenemos que tomar esas decisiones, tiene que ser la UEFA". Sin embargo, quiso recalcar la importancia que tiene actuar de manera correcta ante una oportunidad de oro. "Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan o un cartel antes delos partidos y espero que la aproveche".

EL ESTADO ANÍMICO DE VINÍCIUS

“Llega muy motivado a este tipo de partidos, es un líder, tiene mucho carácter y necesitamos que mañana vuelva a disfrutar. Siempre ha demostrado valentía y otro en su situación hubiese actuado diferente”. Fueron las palabras del salmantino, quién siempre estuvo de su lado y ahora más que nunca.

Arbeloa y Vinicius chocan las manos / EFE

También se sinceró sobre la situación del crack francés, Kylian Mbappé, que piensa que está haciendo un esfuerzo admirable compitiendo con molestias para ayudar al equipo y cree que nadie le debe dar consejos sobre su posicionamiento 'liberal' y qué hacer para marcar goles. "No creo que el problema de Mbappé sea el gol ni cómo lo hace. En el campo uno toma decisiones. Si tuviese que destacar una cualidad de Kylian, es un jugador y una persona muy inteligente. Sabe muy bien dónde moverse. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer y solo hay que ver sus números".

Arbeloa: "Mbappé es un jugador y una persona muy inteligente" / REAL MADRID TV

PALO A LAPORTA

El salmantino devolvió el recado al expresidente del FC Barcelona tras hablar en la presentación de su nuevo libro sobre la acción del penalti entre Courtois y Budimir, insinuándo que a los blancos les suelen regalar penaltis por hacer piscinazos. "No entro a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí el mayor escándalo sigue siendo que el Caso Negreria, el más grave de la historia del fútbol español, siga sin resolverse"

Arbeloa se ha mostrado directo y sincero, destacando la importancia del partido tanto en lo deportivo como en lo emocional. El técnico cree que el equipo está preparado para competir al máximo nivel y dejó claro que el objetivo es ganar mañana, no solo para avanzar y ofrecer una buena imagen, sino también para cerrar un capítulo de tres partidos cargado de emociones ante el conjunto portugués. Con un mensaje firme y ambicioso, transmitió confianza en sus jugadores y en la capacidad del equipo para responder en un escenario exigente.