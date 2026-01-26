Arbeloa recupera a Tchouaméni ante el Benfica

El Real Madrid se juega este miércoles un sitio entre los ocho primeros de la Champions. El objetivo es eludir una eliminatoria que le conceda un descanso en un calendario que no le ha dado respiro. Visita al Benfica de José Mourinho, cuyo panorama es oscuro: incluso ganando quedaría eliminado. Está a dos puntos de clasificarse con 14 equipos implicados por seis posiciones.

Sancionado

Arbeloa prepara el partido con el ánimo alto tras golear en la última jornada europea al Mónaco (6-1), y dos triunfos seguidos en la Liga, que supone una racha de cinco partidos ganados de manera consecutiva en la competición doméstica. El último, en la difícil visita a Villarreal, tercero en la tabla, donde ganó (0-2) y sin Tchouameni, el centrocampista que da equilibrio al equipo.

El francés cumplía un partido de sanción por acumulación de tarjetas. Camavinga fue el sustituto, pero no hizo olvidar a su compatriota. Cometió errores preocupantes en la salida del balón que, afortunadamente para los intereses del equipo, no tuvieron consecuencia. El equipo echó en falta a Tchouameni, que volverá para el difícil compromiso de Lisboa.

Sin refuerzos defensivos

Por otra parte, Arbeloa no recuperará a ninguno de los lesionados y seguirá con una defensa bajo mínimos. Militao, Mendy, Rudiger y Trent siguen siendo baja, aunque los dos últimos entran en la recta final de sus lesiones y podrían llegar al partido de Liga del domingo en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano. El inglés lleva dos meses en la enfermería en un primer año de blanco en el que las lesiones no le han dado respiro.

Pese a las bajas, el Madrid ha respondido en esa parcela, con un gol encajado en los tres últimos partidos. El cambio de mentalidad al mando de Arbeloa ha dado un respiro al equipo, destacando el rendimiento de Asencio, que ha jugado los últimos partidos con una fisura de tibia, además de una rotura del tabique nasal que le obligó a jugar con máscara de protección.