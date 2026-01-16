Arbeloa recupera a sus estrellas y sigue apostando por La Fábrica

Álvaro Arbeloa no se baja de su idea y ha vuelto a convocar a muchos canteranos para el duelo liguero ante el Levante. El salmantino fue muy criticado en su primer duelo por apostar demasiado por La Fárbica y quedar eliminado ante el Albacete.

Los blancos se verán las caras ante el Levante en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga. Los 'granotas' necesitan sumar puntos con urgencia por su posición en la tabla, pero debería ser un partido asequible para el Real Madrid.

La gran noticia para Arbeloa es la vuelta de Kylian Mbappé. El francés arrastró una lesión en la rodilla durante los últimos duelos y se perdió la ida de las semifinales de la Supercopa de España y el duelo copero ante el Albacete. Además, ante el Barça solo jugó 10 minutos.

También recuperará a jugadores del primer equipo que no viajaron a Albacete, como Bellingham, Courtois o Tchouameni.

Por su parte, el salmantino tiene claro su compromiso con la cantera y ha vuelto a llevar a muchos futbolistas jóvenes al encuentro liguero. Ante el Albacete salió con Jiménez y Cestero en el once.

Para el duelo contra el Levante, Arbeloa ha llamado a seis jugadores del Castilla: Fran González, Sergio Mestre, Jiménez, Cestero, Palacios y Leiva. Veremos cuántos futbolistas del filial entrarán en el once de Arbeloa y cuántos tendrán minutos dependiendo de cómo va el encuentro.

Los blancos se enfrentarán el sábado a las 14:00 h al Levante en el primer encuentro de la segunda vuelta liguera y será el estreno de Arbeloa en su estadio tras la salida de Xabi Alonso, la final de la Supercopa de España y la eliminación en Copa del Rey.