Arbeloa recupera en la convocatoria del Real Madrid - Manchester City tres piezas importantes

Álvaro Arbeloa dio a conocer la lista de convocados para el partido de este miércoles entre el Real Madrid y el Manchester City de los octavos de final de la Champions. El técnico blanco recupera a tres de sus futbolistas que habían causado baja por diferentes motivos.

Dean Huijsen y Franco Mastantuono cumplieron el partido de sanción en LaLiga contra el Celta y vuelven a estar a disposición del técnico, mientras que Eduardo Camavinga ya ha superado la afección bucal.

Pese a todo, el Real Madrid afronta el partido con siete bajas por lesión. La más sonada, la de Kylian Mbappé que es baja por cuarto partidos consecutivo y que tampoco estará en esta ocasión para medirse al conjunto de Pep Guardiola (fue suplente en la fase de Liga). Tampoco podrán jugar Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

Al margen de los tres regresos de Huijsen, Camavinga y Mastantuono, Arbeloa ha mantenido entre los convocados a varios canteranos. El Diego Aguado y los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios forman parte del grupo.

La lista de Arbeloa para el Real Madrid - Manchester City

La lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones la integran: