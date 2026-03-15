Arbeloa: "Me ha recordado al Madrid de la Quinta del Buitre"

La noche en el Bernabéu fue redonda para Álvaro Arbeloa, que no ocultó su felicidad con el partido en la rueda de prensa posterior al pitido final. "Para alguien que ha sido canterano, un entrenador que además ha llegado desde la cantera tras pasar por muchos equipos, hoy es un día de felicidad. Me ha recordado casi a lo que era el Madrid de la Quinta del Buitre. Emilio estaba en el palco y seguro que estaba orgulloso. No es fácil demostrar esa personalidad y esfuerzo. Estoy seguro que el Bernabéu estará feliz viendo a todos esos canteranos", afirmó ante los medios.

"Para nosotros era un partido muy importante. He hecho una alineación pensando en ganar este partido. Era necesario y así ha sido. Espero que todo el madridismo sepa del esfuerzo que están haciendo muchos de los jugadores. Ojalá tengamos una temporada que acabe con un final feliz para el madridismo, pero sea como fuere esto hay que reconocérselo a la plantilla. Están tirando del barco, con la ayuda también de los canteranos, que se han llevado una ovación muy grande de los jugadores. Ha sido una noche redonda", analizó el técnico.

LaLiga: Real Madrid - Elche, en imágenes. / SERGIO PEREZ / EFE

Arbeloa dejó claro que el partido ante el City es el camino a seguir por los suyos: "Hemos tenido momentos muy buenos, pero nos ha faltado continuidad. Estoy muy contento y creo que todavía tenemos mucho margen de mejora. El partido del otro día ante el City refleja lo que debemos ser. Hay que ser un equipo humilde y comprometido en cuanto al trabajo".

El entrenador madridista quiso ser agradecido con varios jugadores, incluyendo a Vinicius Jr: "Darle las gracias por el esfuerzo enorme que ha hecho y el que lleva haciendo estos últimos meses. Jugar tantos minutos como lo está haciendo conlleva un esfuerzo y un sacrificio enorme por su parte. Necesito jugadores con ganas de remar cuando las cosas están muy difíciles como él".

Arbeloa celebra el gol de Arda Güler con el turco / Agencias

El brasileño no fue el único que se llevó halagos. Fran García también fue protagonista: "Darle las gracias porque jugar bien, entrenar bien, poner buena cara, ser gran compañero y profesional es fácil cuando uno juega, pero lo complicado es hacer lo que hace Fran cada día. Jugar como está jugando sin la continuidad que no le he dado es muy complicado. Jamás me ha puesto una mala cara o un mal gesto a mí, al staff o a sus compañeros. Ojalá tener 25 Fran Garcías en el equipo porque te hacen la vida mucho más fácil".

"Desde que soy entrenador del primer equipo nunca he tenido ambiente tóxico", afirmó Arbeloa, respondiendo a las palabras de Fede Valverde que hablaban de un ambiente "negativo" hace unos meses.

Por último, el técnico sentenció que confía en contar con Mbappé para la vuelta ante el City: "Mañana se probará Kylian y hablaré con él para ver cómo se encuentra y sus sensaciones. Espero que esté disponible y nos pueda ayudar en Manchester, sería una gran noticia".