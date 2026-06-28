Arbeloa rapiña en La Fábrica

Álvaro Arbeloa se quedó con las ganas de continuar al frente del Real Madrid tras sustituir a Xabi Alonso en enero pasado. No fue capaz de reactivar a una plantilla acomodada y dividida, con la que tuvo algunos problemas puntuales, para culminar otra temporada en blanco y acabar desligándose del equipo.

Al entrenador salmantino no le han faltado ofertas pero se ha decantado por irse a la Premier League. El Fulham buscó relevo tras la salida de Marco Silva y eligió al exmadridista. El acuerdo está prácticamente cerrado a falta de unos flecos para estampar la firma que los una para las próximas tres temporadas.

El salmantino ya ejerce y busca refuerzos para revitalizar el proyecto de ‘The Whites’, según ‘Marca’. Ya estaría trabajando en la sombra para fichar jugadores que se sumen a los Rodrigo Muniz (valorado en 20 millones de euros), el mediocampista Tom Cairney y el central nigeriano Alex Iwobi, entre otros.

Thiago Pitarch

Arbeloa conoce muy bien la cantera del Real Madrid después de dos temporadas y media entrenando a las promesas de La Fábrica blanca. Lo demostró en los 28 partidos en los que dirigió al primer equipo, dando más oportunidades de las esperadas a jugadores con proyección. Thiago Pitarch es el más destacado de ese grupo, acabó jugando 16 partidos, y once de titular.

Thiago Pitarch, objetivo de Álvaro Arbeloa para el Fulham / Juanjo Martín / EFE

El técnico busca reforzarse con jugadores que conoce bien y ha dado una larga lista a su nuevo club para que pregunte al Real Madrid la posibilidad de hacerse con los servicios de alguno de ellos. Saben que la política del equipo madrileño son traspasos con recompra, quedándose el 50% de los derechos de los que salgan.

La lista que habría ofrecido en un principio estaría compuesta por Joan Martínez, Aguado, Thiago Pitarch, Cestero, Gonzalo, Jacobo Ramón, Palacios, Manuel Ángel o Fortea, entre otros. Jugadores a los que ha entrenado, asequibles y con calidad. Todo dependerá de las necesidades del Castilla y el deseo de los propios jugadores, pero seguro que más de uno acabará a sus órdenes.

También Xabi Alonso se ha interesado por otro canterano blanco de los que quiere Arbeloa. El nuevo entrenador del Chelsea habría pedido el refuerzo de Jacobo Ramón, que ha destacado esta temporada en el Como a las órdenes de Cesc Fábregas. El Madrid lo traspasó por 2,5 M€ al equipo italiano y tiene opción de recomprarlo.