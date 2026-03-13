Arbeloa se queda en cuadro para recibir al Elche: ¡Nueve bajas!

El Madrid cambia el chip a la Liga este sábado, en el que recibe al Elche antes de devolver visita al City el próximo miércoles en la Champions. Arbeloa tiene un problema serio para confeccionar la lista ante el cuadro ilicitano, con tres puntos en juego que serán vitales para seguir la estela del Barça, líder con cuatro puntos de ventaja.

El técnico madridista tiene ocho bajas y es difícil que recupere a alguno de los jugadores que moran en la enfermería. A ellos se suma Mastantuono, que cumple su segundo partido de sanción tras la expulsión sufrida en el partido ante el Getafe. Nueve ausencias que deja en 15 los efectivos, con dos porteros, que tendrá para armar un equipo ante el Elche.

Mendy se suma a la lista

El último en caer ha sido Mendy, que pagó jugar dos partidos consecutivos después de una temporada en la que se había perdido 24 de los 42 posibles por lesión. Era su quinta aparición del curso, tercero de titular con otros 14 en el banquillo sin jugar. “Es pronto para decir lo que tiene”, adelantaba Arbeloa, y agregaba que “es difícil que juegue la vuelta” en el Ethiad.

Las bajas de jugadores de campo por lesión son: Militao, Rodrygo, Bellingham, Ceballos, Mbappé, Alaba y Carreras. A ellos se sumará con toda seguridad Mendy. Además, Rudiger, Asencio y Huijsen arrastran problemas físicos desde hace tiempo, aunque se espera que estén para jugar salvo contratiempo inesperado.

Al límite y la cantera

Por otra parte, jugadores como Valverde, Vinícius, Tchouameni y Güler acumulan una carga importante de partidos y sería recomendable dar algún descanso pensando en la vuelta ante el City. Sin embargo, el escaso fondo de armario obligará a Arbeloa a contar con ellos, salvo que alguno muestre una fatiga tal que ponga en riesgo su físico.

De esta manera, el técnico madridista tendrá que apoyarse en los canteranos para completar la convocatoria y, seguramente, para elaborar el once titular que se enfrente al Elche. Un recurso que empieza a ser habitual desde su llegada al banquillo. Thiago, Palacios, Manuel Ángel, Meso, Cestero y David Jiménez han jugado con el salmantino para dar relevos o para ser incluso titulares como Thiago, tres veces, David Jiménez, dos, y Cestero, una.