Arbeloa protege a Mbappé frente a la lluvia de críticas: "¿Entiende lo que es el Madrid?, preguntadme tras la eliminatoria contra el Bayern"

Uno de los duelos más emblemáticos del fútbol europeo escribirá un nuevo capítulo con la visita del Bayern München al Santiago Bernabéu para el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Un partido habitual cuando comienza a florecer la primavera por Chamartín. Aparentemente un flojo Real Madrid recibe a un temible rival como es el conjunto bávaro, el equipo de los cien goles que se ha plantado en esta ronda de liga de campeones sin despeinarse.

Por ello, los madridistas mantienen un respeto extremadamente grande a su rival, pero ni mucho menos se arrugan ante el escenario. Hace poco tiempo venía el City de Guardiola y terminó dando la “sorpresa” el equipo de Arbeloa mostrando una versión impropiade lo que ha sido el Madrid esta temporada. Ya sabemos que el himno de la competición es un auténtico chute de energías para estos jugadores. Aunque quizás, el Bayern no sea de la misma índole.

Álvaro Arbeloa salió de Son Moix con una conclusión clara: “tenemos que jugar mejor y rendir a un nivel mucho más alto, somos conscientes”. Un mensaje similar al que recalcó en su ‘speech’ el día de hoy, apenas 24h antes del partido más importante en el devenir blanco esta temporada ante ele quipo más regular. Son capaces de llevarte a situaciones por fuera con mucho talento. “Es un equipo muy completo y tienen muchas armas para meter tantos goles. Defensivamente, super implicados. Las buenas referencias de Kompany las tiene merecidas".

El Bernabéu tendrá que volver a vestirse de jugador número doce, y lo hará desde las 19h en ese recibimiento previsto en la plaza de los Sagrados Corazones. Ahí esperarán el bus de los jugadores justo antes de entrar al estadio. La conexión de los jugadores con la afición puede ser determinante. "Un Bernabéu que vivirá una gran noche de Champions y les necesitamos con nosotros mañana".

Mbappé, en los partidos importantes

El técnico salmantino aseguró que jugará mañana de inicio. "No sé si hay alguno en el mundo que no quisiera tenerlo, es una suerte para mí poder disponer de él. Kylian ha venido al Madrid por partidos como el de mañana. Va a dar su máximo nivel y tirar del equipo". También defendió al francés sobre la gente que cuestiona su sentimiento al Madrid. “Sabe perfectamente lo que es el Madrid. Hemos visto imágenes de él soñando lo que era ser jugador del Madrid. Me gustaría que me preguntases esto después de la eliminatoria contra el Bayern".

Mbappé: "Lo hice todo en el PSG para ganar la Champions" / The Bridge

El Madrid se ha visto obligado a optar por la Champions como única vía de tocar metal esta temporada. Algo muy complejo, pero en lo que se niega a pensar el Madrid pese a haberlo conseguido ya alguna vez. "No pensamos en ese escenario. Solo pensamos en ganar al Bayern, es lo único que buscamos y lo único que queremos".

"Es un Real Madrid que ha dado siempre la cara contra grandes rivales. He dicho mucho que para ganar cualquier partido no tiene que ser capaz de hacer una cosa bien, sino todas. Tienes que ser muy completo. Sobre todo, esa mentalidad colectiva, que es en lo que más quiero incidir. Tenemos que ser capaces de ser el mejor equipo del mundo. Es importante el talento, pero hay que ponerlo al servicio del equipo".

Arbeloa, sobre Bellingham

El inglés se está convirtiendo en un jugador más dentro de esta plantilla con la pólvora mojada que, entre lesiones y malas actuaciones comienza a desesperar a parte del madridismo que espera mucho de él. "Con Bellingham lo que cambia en el campo es que somos mejor equipo. Estoy seguro de que lo vamos a ver mañana en el campo. He hablado de su liderazgo y condiciones, diferentes a las de otros compañeros. Cuando está, habrá que adaptarse: él a los compañeros y viceversa. Bendito problema encajarle. Tengo confianza en él".

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Una previa de Champions algo atípica pero concisa. Tanto Vinicius, en representación de la plantilla el día de hoy, como Arbeloa, conocen la importancia del partido de mañana donde el Madrid, por tradición y mentalidad, está obligado a ganar. Es muy importante saber competir y resistir los momentos más duros en eliminatorias de 180 partidos y “saber empatar” cuando eso pase. “Cuando uno no puede ganar hay que saber empatar, pero esto es el Madrid. Hay que ganar siempre y en cada minuto". Fue lo que dijo Álvaro Arbeloa en una de las últimas preguntas de su comparecencia.