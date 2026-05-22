Arbeloa confirma su adiós del Real Madrid: "No hay ninguna posibilidad de estar con Mourinho"

Arbeloa baja el telón. Se hace a un lado. No se integrará en el 'staff' de Mourinho. Su 'trabajo sucio' solo le ha valido para desgastarse y ponerse como escudo del club en momentos críticos. Dice irse "agradecido por la oportunidad" y espera que su salida sea un "hasta luego". No permanecerá en otras funciones en un club que, durante sus cuatro meses, ha vivido su peor crisis reciente. Con él al frente. Toca pasar página y él es el primero que lo asume después de no conseguir los objetivos propuestos, que pasaban por ganar títulos.

No estará con Mourinho

“Ojalá sea un hasta luego, siempre he considerado el Madrid mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Madrid, es mi casa. Es mi último partido esta temporada, no sé si el último de mi vida como técnico del Madrid, no lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo", empezó diciendo el todavía entrenador madridista. Como si le costase asumir lo que ha pasado en los últimos doce meses, en los que ha pasado de ser entrendor del Juvenil a ser otra bala gastada en la recámara de la entidad que preside Florentino Pérez.

No votará, porque no es socio, como él mismo confesó en otra rueda de prensa: “Hay cosas en las que no puedo entrar. Me parece fenomenal que se presenten, ya saben donde esta puesto el listón, estaremos escuchando y viendo qué ideas pueden aportar”. Tampoco se integrará en el 'staff' de Mourinho, al que dio por hecho como nuevo entrenador del Real Madrid, a pesar de que unos posibles comicios del actual máximo mandatario contra Enrique Riquelme puedan dilatar su nombramiento.

“No estoy aquí para hablar de posibilidades. Mourinho tiene un cuerpo técnico fantástico, está muy bien rodeado. Si llega, lo hará con los suyos, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él. He estado estos cuatro meses pensando en el Madrid, a partir de ahora tocará pensar en mí. He dado el salto, me veo preparado para nuevos retos”, dijo con media sonrisa en la boca. Calmado, sabiendo que la tormeta para él, por lo menos, ya ha pasado. El alivio que también trae la derrota.

El dardo final al Barça

"Estoy muy agradecido al club por la oportunidad, me voy agradecido tras estos ocho años, me voy dejando muchos amigos. Ojalá un día pueda volver”, expresó, negando de nuevo que vaya seguir. Como si fuese necesario autoconvencerse de ello. "Sé cómo estaba el equipo cuando llegué. Lo que he tenido que afrontar. Si hubiese empezado desde el principio, habría sido distinto. Pero es lo que me ha tocado, lo he intentado hacer de la mejor manera. No a la mía, pero sí a la mejor. Hemos hecho muchas cosas bien, contento de lo que hemos hecho”, revindicó el técnico madridista.

El encuentro frente al Athletico del sábado (21:00 horas) será su último servicio. Un encuentro sin nada en juego y convertido en un homenaje a Carvajal, con el que ha tenido enfrentamientos. Cenizas de múltiples incendios que quiso apagar en su penúltimo discurso como entrenador del Real Madrid: “Es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Madrid. Puso la primera piedra de Valdebebas, es especial, único. Será un día bonito para todos, darle un homenaje, será titular y seguro que cuando le sustituya para que le hagan el homenaje que todo el mundo se ponga en pie".

Solo las palabras de Laporta afirmando que el Real Madrid "lleva dos años sin ganar nada y usan al Barça para taparlo” le hicieron removerse en la silla desde la que cargó contra el campeón de Liga para reforzar su corporativismo con un club del que se marcha. "Le doy poca importancia a las palabras de Laporta, hemos sido siempre muy claros con lo que hemos hablado. Se referirá al Caso Negreira. Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado el fútbol español", criticó.

"Muchos árbitros de esa época siguen, seguimos teniendo la misma sensación. No son cosas normales. Tenemos que seguir denunciándolo. Un jugador del Madrid sangra y ese árbitro recibe el premio de pitar la final de Copa", insistió. La única letanía que ha pervivido hasta el final de sus días, reforzada por la rueda de prensa en la que Florentino convocó elecciones y por la denuncia del sindicato de los colegiados contra el máximo mandatario blanco.

Ahora será Mourinho el que recogerá las banderas de guerra. Tanto con el tema arbitral como en el intento por pacificar un vestuario con el que Arbeloa firmo un armisticio forzado, ahora que no puede hacer nada más. “Les estoy muy agradecido por lo que hemos pasado. Soy consciente de que con 25 no puedes tener la misma relación. Hemos tenido diferencias, es normal. Lo hemos solventado de la mejor manera. Nos hemos mostrado respecto, la oportunidad ha llegado cuando ha llegado. Para mí lo importante siempre es cómo afrontas eso, lo que te pasa. Y lo he hecho de la mejor manera, pensando en el Madrid". La capitulación de un técnico que fracasó en un "ahora o nunca" en la campaña más difícil que se recuerda en Chamartín, donde la sensación de haber tocado fondo ha provocado cambios en todos los frentes, siendo el banquillo una prioridad para cambiar el rumbo.