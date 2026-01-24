Arbeloa ya presume del trabajo de Vini y Mbappé

El técnico del Real Madrid apenas si ha necesitado de cuatro partidos para disfrutar de una rueda de prensa de lo más plácida y sacar a pasear alguna de las nuevas virtudes que, según su criterio, ya vislumbra en su nuevo equipo.

Tras la victoria frente al Villarreal, Álvaro Arbeloa ya presumió de haber encontrado el antídoto a una de las grandes condenas que acabaron con su antecesor en el banquillo, Xabi Alonso. “Mbappé y Vinicius son los dos jugadores mejores del mundo. Son desequilibrantes y se trata de que entren lo máximo posible en contacto con el balón. Estoy muy feliz por su estado de forma pero, en especial, por su trabajo. Son los primeros en apretar, en estar juntos y ayudar al centro del campo. Son ejemplo de solidaridad”. Todo un alegato para el nuevo entrenador.

Arbeloa reconoció que a nivel táctico ha tenido poco tiempo para trabajar con la plantilla, aunque sí incidió en los cambios de actitud que ha detectado. “Ganar a un gran equipo como el Villarreal, en su campo, tiene mucho mérito. No hemos tenido muchos días para trabajar pero creo que están entendiendo lo que queremos. Son jugadores con un gran nivel y solo con un poco de orden salen bien las cosas. Se nota el compromiso del colectivo, el esfuerzo en cada momento y el trabajo de todos".

Tras solventar la difícil visita al feudo del Villarreal, Arbeloa ya se ha marcado el nuevo reto en su trepidante aterrizaje al banquillo del Real Madrid. "El siguiente objetivo es asegurar el TOP8 en la Champions. Eso da tranquilidad y te asegura un mejor sorteo en Europa". El conjunto blanco despedirá la fase previa con una visita al campo del Benfica.