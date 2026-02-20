Arbeloa carga contra Prestianni y rompe con Mourinho: "Vinicius está indignado por un acto racista, no vamos a tolerarlo"

Defensa frontal de Vinicius. Sin matices y con el deseo de que la UEFA llegue hasta el final en la investigación sobre lo que Prestianni le dijo al brasileño. Así se mostró Álvaro Arbeloa, quien volvió a abrir distancias con Mourinho tras lo sucedido en el Estádio da Luz contra el Benfica. Un partido que el Madrid no abandonó porque así lo quiso Vinicius, según confesó el salmantino, quien dijo que “no hay ningún título que me hará sentir igual de orgulloso que lo que sentí el martes”.

El antecedente de Kudela en la UEFA

La afirmación se justifica en lo que considera como “una lección de compañerismo” que, de acuerdo con el técnico, dio todo su equipo al defender a Vinicius en el incidente que se produjo tras “un golazo”. Un tanto después del que vino una celebración criticada por Mourinho, quien consideró que el brasileño había estropeado su magnífica ejecución. “¿Por qué Vinicius se va a hacer el tonto en el córner? No puede provocar a 60.000 personas”, argumentó el luso.

“Vini marcó un golazo y celebró el gol como hemos visto cientos de veces a muchos jugadores, sin importar su condición. No podemos poner a la víctima como provocador. Me repito: nada de lo que Vini ha hecho justifica un acto racista”, defendió en un discurso marcado por una idea fija que mostró con semblante serio. “Ahora está en manos de la UEFA. Ahora toca que se vea que no son solo palabras; llevan años haciendo un buen trabajo en esto”, confió.

El Real Madrid presentó todas las pruebas a su disposición en un proceso complejo, porque Prestianni se tapó la boca en el momento del incidente. Sin embargo, en el club se aferran a casos como el de Ondrej Kudela, defensa del Slavia de Praga que en 2021 fue suspendido durante diez partidos por insultos racistas contra Glen Kamara en un encuentro frente al Rangers. Tampoco hubo imágenes ni sonido que acreditasen el contenido exacto, pero la sanción se fundamentó en el testimonio de Zungu, compañero de la víctima. Mbappé dio un testimonio en el mismo sentido tras el partido en Da Luz.

“No me gusta opinar de lo que opinan los demás, ni de Kompany ni de Mou, ni de nadie. Cada uno es libre de opinar; yo doy mi opinión”, despejó cuando se le volvió a preguntar sobre la postura del portugués y del entrenador del Bayern, quien también se sumó al carrusel de críticas frente al técnico del Benfica. “Vinicius ha estado triste, como todos, y muy indignado. Es un acto racista que no queremos que vuelva a pasar; no tiene cabida en nuestro deporte”, insistió Arbeloa.

¿Por qué no se fue el Madrid de Da Luz?

La rueda de prensa antes del partido contra Osasuna tuvo poco de análisis sobre un rival que, en El Sadar, suele dar combate al Real Madrid. Pero el tema que ha dado la vuelta al mundo monopolizó la intervención del técnico blanco: “Lo importante es luchar contra estos actos. Es inaceptable. No lo vamos a consentir ni a tolerar. Nos tendrán enfrente. Quiero ser claro, máxime cuando se trata de un compañero de profesión. Nada justifica lo que pasó”.

Según Arbeloa, “todo el mundo vio lo que pasó, por lo que no podemos desviar el foco y hay que tomar medidas”. Igualmente, desveló cómo se gestionó la crisis, que paralizó el partido más de diez minutos: “Si Vinicius decía que no seguía jugando, nos hubiésemos ido uno detrás de otro. No hay ningún título que me hará sentir igual de orgulloso que lo que sentí el martes por el compañerismo de todos. Yo no seria capaz de aguantar lo que aguanta Vinicius”.

Finalmente, el preparador quiso poner en valor el papel del delantero brasileño en el equipo. Algo que ha venido haciendo desde que asumió el cargo hace poco más de un mes, periodo en el que, después de la decepción en Copa y de la salida del ‘top 8’ de la Champions, ha logrado llevar al Real Madrid al liderato: “Vinicius está decidiendo partidos, haciendo golazos, echándose al equipo a la espalda... Y no tiene miedo. Puede vivir situaciones como la del otro día y volver al campo”. Una defensa cerrada en un conflicto que marcará el destino de Vinicius y de su club en un momento crucial de la temporada.