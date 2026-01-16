Arbeloa se pone a la defensiva: "Me vais a tener enfrente"

Álvaro Arbeloa sabe exactamente en lo que pecó Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y lo demuestra en cada rueda de prensa. El tolosarra perdió totalmente el rumbo del vestuario y el salmantino sabe que la mejor manera de entrenar a estos futbolistas es haciéndoles caso y hablando extremadamente bien de ellos ante los medios. A pesar de haber quedado eliminados ante el Albacete en Copa del Rey.

Poco a poco vamos conociendo al nuevo entrenador blanco que se enfrentará por primera vez al Bernabéu este sábado. Precisamente en el último entrenamiento previo se le vio entrando a las 6:57 h de la mañana, una imagen que él mismo comentó en rueda de prensa: "Eso es porque no me veíais en el Castilla. Hay mucho trabajo, he venido a trabajar y trabajaré las horas que sean necesarias para poner al equipo donde se merece".

Las críticas por Albacete

El salmantino se puso duro cuando se le preguntó por la rara convocatoria que llevó a la Copa y defendió a los que no viajaron a Albacete: "Fueron los que estaban disponibles. Los que se quedaron era porque había riesgo de lesión. He leído críticas a la cantera... Me vais a tener siempre enfrente porque la cantera del Madrid es la mejor del mundo y voy a seguir confiando en ellos". También confirmó que Mbappé volverá en la Liga.

Arbeloa conversa con Mbappé en el entrenamiento del Madrid previo al partido ante el Levante / EFE

A pesar de los esfuerzos de Arbeloa, el estadio blanco no perdona los últimos meses de su equipo y se espera una gran pitada ante el Levante, aunque el salmantino pidió unidad recordando a la figura de Juanito: "Yo respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que estén dolidos y decepcionados. Voy a pedir apoyo. Las grandes gestas se han conseguido cuando estábamos juntos. Juanito ya lo dijo. 90 minutos en el Bernabéu son 'molto longos' y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Madrid".

Arbeloa busca ganarse al madridismo

No fue la única vez que recordó al exjugador blanco. De hecho, empezó a explicar anécdotas del pasado en rueda de prensa. Arbeloa quiere ganarse a su afición y lo hizo a base de 'topicazos': "Entiendo que se busquen culpables. Pero yo trabajo para buscar soluciones. Todo lo que pasa en el terreno de juego es responsabilidad mía. Me gusta que lo que hablo con mis jugadores se quede en el vestuario. Les conté una anécdota. Tardé muchos años en ganar mi primera Copa de Europa. Cuando por fin la gané, me subí en el bus y tenía detrás un jugador que esta era su primera temporada y me dijo: "¿El año que viene vamos a por otra?". Y ese era nuestro capitán (Carvajal). Hay que pensar en el siguiente partido. Eso es el Real Madrid".

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal, durante el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para preparar el partido de Liga de mañana frente al Real Betis. / Kiko Huesca / EFE

Arbeloa sabe qué jugadores se pusieron en contra de Xabi y fue a los que más mimó en rueda de prensa. A Vinicius le reconoció el esfuerzo por ir a Albacete a jugar a pesar del esfuerzo; a Bellingham le halagó la elegancia que tiene en los entrenamientos y a Valverde le prometió que se lo va a pasar bien: "Valverde va a disfrutar mucho jugando al fútbol. Es lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Fede es madridismo".

El cambio de discurso con el tolosarra es evidente. Xabi era más comedido y no disfrutaba de las ruedas de prensa, mientras que al salmantino se le hacen cortas. Aunque su actitud fuera del campo fue muy diferente a la que mostró en el Carlos Belmonte: "En el Castilla no tengo ni que elevar la voz para que me escuchen; aquí, en un campo en el que se grita, es difícil que me oigan. Hablé con los que estaban cerca en banda. Es complicado que un jugador en un campo así te oiga. Mi trabajo fundamental es hablarles durante la semana y que tengan claro lo que tienen que hacer. Intento ser un entrenador calmado y no dejarme llevar por las emociones. Echo de menos que no me puedan escuchar", finalizó.