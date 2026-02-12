Arbeloa se pone a todos en contra

La llegada de Álvaro Arbeloa al primer equipo del Real Madrid parecía un soplo de aire fresco para el club. La salida de Xabi Alonso se antojaba necesaria. No solo por los resultados deportivos, sino por la tensión que se respiraba entre el técnico y la plantilla y la poca confianza que tenía la directiva en el ex del Bayer Leverkusen.

Desde un principio, el mensaje del club de que las cosas iban a cambiar con Arbeloa y Pintus al frente fue rotundo y se extendió por los medios afines. No tardaron en llegar los halagos e incluso se le comparó con Mourinho y con una leyenda del club como Zinedine Zidane.

Álvaro Arbeloa sonríe en sala de prensa antes del Valencia - Real Madrid. / SERGIO PÉREZ / EFE

El nuevo entrenador implantó su método como pudo y el principal cambio llegó con el trato respecto a los futbolistas. Las alabanzas a las estrellas eran constantes en cada rueda de prensa. Si Xabi abogaba por la disciplina y la meritocracia, su sucesor dejó claro que para él existían jerarquías e intocables.

Arbeloa siempre ha creído que dándole poder a las estrellas, estas saldrían a defenderle sobre el césped cuando tocara. Sin embargo, el método implantado, que en un principio pudo darle resultados en el ambiente que se respiraba en el vestuario, ha dado un giro y ha sembrado una nueva ola de crispación.

El vestuario se rebela

El mensaje de los futbolistas intocables que tienen su puesto asegurado no ha calado bien en algunos miembros de la primera plantilla. Arda Güler mostró su enfado públicamente al ser sustituido en el partido ante el Benfica. El turco estaba siendo uno de los pocos jugadores del equipo que llevaban peligro a la portería real, pero Arbeloa decidió mandarle al banco. "Siempre a mí, siempre yo", afirmó el mediapunta mientras evidenciaba su indignación con sus gestos.

Arda Güler ya ha mostrado sus descontento con Arbeloa / EFE

Güler no es el único problema que tiene el técnico en el vestuario ahora mismo. Jugadores como Dani Carvajal o David Alaba no entienden sus pocos minutos, siendo especialmente llamativo el caso del capitán, que ha pasado a ser el cuarto lateral derecho. Ceballos, relegado a un segundo plano por detrás incluso de Cestero, lanzó un dardo con un mensaje enigmático en sus redes sociales: "Aquí somos de pocos amigos; la lealtad está cara". Unas palabras que muchos han interpretado que van dirigidas a Arbeloa. Por si esto fuera poco, Tchouameni abrió el melón del método Pintus con un "no puedo decir nada" al ser preguntado por la mejoría física del equipo tras la llegada del preparador.

El entrenador madridista tiene contentos a futbolistas como Bellingham, Vinicius y Mbappé, a los que incluso ha dado libertad públicamente para no bajar a defender. Tampoco hay noticias de la gran apuesta por la cantera que prometió en su presentación. Les dio la oportunidad el día de la eliminación ante el Albacete y desde entonces su presencia en convocatorias se ha visto muy reducida, siendo Cestero el único que parece contar con su plena confianza.

Madridismo dividido y una guerra contra todos

Los problemas de vestuario tienen difícil solución a día de hoy, pero quizás el mayor lunar de Arbeloa hasta el momento como técnico y portavoz del club ha sido dividir al madridismo y repartir carnets. Sentenciar que aquellos que pitan a Florentino o a los jugadores no son madridistas solo fue una forma de coartar la libertad de una parte importante de la afición y ensuciar su imagen ante ellos.

Florentino Pérez fue el gran valedor de Arbeloa / Chema Moya / EFE

Aunque en un principio dijo que no pretendía parecerse a Mourinho, algunas actitudes son muy similares a las del portugués, si bien la diferencia es notable. Otro que no estará contento con la comunicación del nuevo entrenador es Xabi Alonso, que ha sido señalado públicamente por su amigo debido a su gestión con algunos jugadores como Fede Valverde y por el estado físico de la plantilla.

Las ruedas de prensa se han convertido, de hecho, en el atril del técnico. Desde allí se enfrenta a la prensa y lanza mensajes con la idea de contentar a todos, pero especialmente a Florentino Pérez y la cúpula del club. Sin embargo, ya ha quedado claro que contentar a todos es imposible y, mientras tanto, los nombres de posibles entrenadores para el próximo verano no dejan de sonar.