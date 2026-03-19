Arbeloa pierde el miedo y se gana el respeto tras eliminar a Guardiola y Mourinho: "Podría escribir un libro"

Álvaro Arbeloa estaba como un clavo en Valdebebas para ver cómo el Real Madrid se clasificaba para la 'final four' de la Youth League por primera vez en seis años. Es la segunda vez en la historia de la competición que sucede tal situación. En el campo, vencieron 2-1 al Sporting de Portugal hombres como Yáñez o Diego Aguado, que hace apenas unos días estaban compitiendo con el primer equipo.

Un dato solo al alcance de Klopp y Simeone

Es el efecto encadenado que ha logrado el salmantino en poco más de tres meses de trabajo en los que ha vivido todo tipo de dificultades. Un aprendizaje con el que podría "escribir un libro", como aseguró tras eliminar al Manchester City de Guardiola en una eliminatoria que dominó de rabo a cabo. Lo hizo recuperando una seña de identidad fundamental en el Madrid de Champions: la competitividad.

Algo de lo que adolecía el equipo de Xabi Alonso, pese a la buena secuencia de resultados que acumuló hasta su dimisión. Esta se produjo, precisamente, tras perder la final de la Supercopa. Un título del que solo se acuerda el que lo deja en el camino, básicamente, porque es un clásico. Antes, el tolosarra se había visto superado por el Liverpool (1-0) o el Atlético (5-2). Solo un escueto 2-1 contra un Barça diezmado aparecía en su expediente contra los grandes.

Después de fracasar en su debut en Copa contra el Albacete y tener que pasar por el filtro de la repesca tras perder el 'top 8' en la última jornada, Arbeloa ha encontrado su modelo de juego. Tumbar a Mourinho después de una eliminatoria convulsa a la que el propio portugués le condenó fue un paso adelante que ha refrendado con el triunfo ante el City de Guardiola. Solo Klopp y Simeone han sido capaces de derribar a dos efigies de los banquillos que han vivido tiempos mucho mejores. Del catalán y del de Setúbal encontró su bendición tras fraguarse la eliminación. "Está preparado", fue el juicio común.

Thiago Pitarch y Vinicius, dos señas de identidad

Arbeloa ha firmado un trust the process de manual. Porque sus intenciones de apostar por la cantera, como ocurió en su siniestro inicial frente al Albacete, se han mantenido intactas. Los cinco partidos en los que ha elegido a Thiago Pitarch por encima del resto dan dimensión de su fe en 'La Fábrica', la misma que le permitió tener una opción con el primer equipo después de firmar un triplete de competiciones domésticas.

Perform

Se le resistió la Youth League en la que ahora el Madrid vuelve a tener una opción de oro. Su firme voluntad de darle oportunidades reales a la cantera ha beneficiado a todo el organigrama del club. En el camino hasta fortificar su ideología ha visto cómo se cuestionaban sus métodos. Una sospecha trazada desde el primer día que ha ido diluyendo también al reconocer las fronteras que tiene su cargo.

Salvo la partida del caso Negreira, donde enarbola la bandera del club, ha ido evitando charcos como el de las lesiones. Ha aprendido a respetar los espacios de los jugadores. Una tutoría controlada de un vestuario que había saltado por los aires. El mejor ejemplo es el de Vinicius, que se ha reencontrado con sus números después de haberse sentido de nuevo insustituible. A favor, Arbeloa ha tenido la capacidad de poder gestionar activos sin Bellingham ni Mbappé, que retornó en el Etihad después de su lesión.

Refuerzo desde la cúpula

Hace apenas 15 dias, el Madrid perdió contra el Getafe. Era el segundo tropiezo consecutivo que dilapidaba un liderato temporal en LaLiga. Aquello tuvo más ruido que efecto real en un grupo al que le dio un aire nuevo el confiar en canteranos que renovaron el ambiente. Thiago Pitarch por delante, pero también Manuel Ángel, Palacios, Diego Aguado o Yáñez. Todo ello, dentro de un proceso natural que no alteró la jerarquía.

Arbeloa: "Estoy aprendiendo a conocer más a los jugadores" / Champions League

Algo que sí pasó, por ejemplo, con la titularidad de David Jiménez por delante de Carvajal en Mestalla. Ajustes, una aplicación práctica del ensayo error, como ha venido haciendo Arbeloa en las últimas semanas hasta encontrar la virtud en el término medio, como lo antiguos griegos. Esto le ha permitido ganarse el favor de la afición y, por tanto, que sea visto desde la planta noble con otros ojos.

Todo, a pesar de que Florentino ya había activado el casting en una situación que se consideraba de interinidad. Pero Arbeloa quiere opositar a plaza fija. Lo que en principio era un ascenso circunstancial quedó reforzado con el apoyo explícito de José Ángel Sánchez, director general del club, quien, como informó The Athletic, bajó a reforzar al técnico tras la derrota contra el Getafe. Un movimiento que no hizo con tanta determinación en la época de Xabi Alonso y que ha servido como espaldarazo a un técnico al que ahora el resto ve como un candidato real a ocupar el banquillo madridista a medio plazo.