Arbeloa: "No podemos permitir que esto pase en un campo de futbol en 2026"

El partido pasó a un segundo plano tras el episodio polémico entre Vinicius y Prestianni. Al igual que en el terreno de juego, en la rueda de prensa todas las miradas y todas las preguntas a Álvaro Arbeloa fueron dirigidas hacia esa acción.

El salmantino fue contundente en rueda de prensa tras lo sucedido entre los dos futbolistas: "Tenéis que preguntarle al jugador del Benfica lo que le ha dicho a Vinicius. Todos en el mundo del fútbol merecemos que responda a esa pregunta. Está claro que la tolerancia con el racismo tiene que ser absoluta. No podemos permitir que esto pase en un campo de futbol en 2026".

Tras el presunto insulto, el brasileño ha corrido al banquillo a hablar con su entrenador, en un momento donde el Madrid estuvo a punto de abandonar el campo: "Le he preguntado si quería seguir jugando. Íbamos a estar juntos, a su lado; somos un equipo. Cabalgamos juntos y morimos juntos. Vinicius está bien; lo triste es que no es su primera vez. No solo es un jugador espectacular, es una gran persona y querido por todos. No tardas mucho en ver lo buena persona que es. Es un luchador y lo ha sido siempre. Me creo lo que me ha dicho Vini. No creo que se lo haya inventado. Nunca voy a poner en duda sus palabras", explicó Arbeloa.

Álvaro Arbeloa y José Mourinho, en el Benfica - Real Madrid que cerró la fase liga de Champions. / AGENCIAS

Mourinho no terminó de ser contundente en rueda de prensa con lo sucedido e incluso afirmó que Vinicius no tenía que provocar en la celebración del gol, algo a lo que Arbeloa no estuvo de acuerdo: "No he visto la celebración de Vinicius. He visto el golazo. Cuando Mourinho sepa lo que ha pasado y lo que ha dicho su jugador, es el primero que no lo va a permitir. Nosotros tenemos tolerancia cero con esto. Estamos muy contentos con el partido que ha hecho el equipo; es el Real Madrid que queremos ver".

Ahora se decidirá todo en la vuelta en el Bernabéu, aunque el salmantino no se fía de su adversario: "No cometeré el error de dar por muerto a un equipo entrenado por José Mourinho. Estoy convencido de que ya está preparando la vuelta. No es un resultado para salir relajado. Creo que el Bernabéu va a esperar al Benfica y que va a ser un factor importantísimo. Nos faltan 90 minutos de un gran fútbol".