Arbeloa pasa página del Real Madrid y podría acabar en la Premier

Álvaro Arbeloa podría estar muy cerca de volver a los banquillos apenas unos días después de cerrar su etapa en el Real Madrid. El técnico salmantino, de 43 años, puso fin a su contrato con el conjunto blanco tras una temporada en blanco, con eliminación temprana en Copa del Rey, distancia respecto al líder en LaLiga y la caída en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich.

Su salida, anunciada de forma oficial por el club mediante un acuerdo mutuo, supone el cierre de una etapa muy ligada a la casa blanca, donde Arbeloa había crecido como jugador y posteriormente había desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera. Sin embargo, el paso por el banquillo del Santiago Bernabéu ha sido breve y no muy bueno.

José Mourinho, junto a Álvaro Arbeloa / MIGUEL A. LOPES / EFE

Según informa 'The Athletic', el nombre de Arbeloa ha entrado con fuerza en la agenda del Fulham, que busca nuevo entrenador tras la salida de Marco Silva, quien pondrá rumbo al Benfica después de cinco temporadas al frente del conjunto londinense. Precisamente Silva va al conjunto portugués a suplir la baja de Mourinho. El efecto dominó de los banquillos.

De acuerdo con estas informaciones, ya se habrían producido los primeros contactos entre las partes, aunque las conversaciones se encuentran todavía en una fase muy inicial y sin ningún acuerdo cerrado ni definitivo. La opción gusta por el perfil joven de Arbeloa, su conocimiento del alto nivel competitivo y su conexión con la Premier League, donde ya jugó como futbolista en el Liverpool y el West Ham.

Por ahora, el escenario está abierto: el interés del Fulham es real, pero hay que ver que planes tiene preparados Arbeloa para su futuro más inmediato tras la mala experiencia en Madrid.