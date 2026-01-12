Arbeloa nuevo entrenador del Madrid: el 'mimado' de Florentino y sucesor de Mourinho

Xabi Alonso no salió nada reforzado de la Supercopa de España, como se dijo tras la final. De hecho, todo lo contrario. El tolosarra y el club acordaron su destitución inmediata como entrenador del Real Madrid y un minuto después se confirmó su sustituto. Un viejo conocido: Álvaro Arbeloa.

El salmantino cogerá el relevo de su gran amigo y se pondrá al frente del conjunto blanco desde este mismo martes. Por tanto, el miércoles dirigirá su primer encuentro en Copa del Rey ante el Albacete de Vallejo. Días muy movidos en el Bernabéu.

Luces y sombras en su breve etapa como técnico

Álvaro Arbeloa tendrá, a sus 42 años, su primera gran oportunidad en el banquillo de un equipo de Primera División. Hasta ahora el téncico solo había dirigido en las categorías inferiores del conjunto merengue.

Se retiró del fútbol profesional en 2017 tras un año en el West Ham, aunque su gran época fue en el Real Madrid donde consiguó levantar dos Champions League. Tras dejar el fútbol volvió a la família blanca para ser representante del club. Durante toda su carrera fue uno de los grandes mimados de Florentino, ahora recibirá su gran premio.

En 2020 dio sus primeros pasos como técnico hasta que en 2022 cogió al Juvenil A. Su gran reto en esa época fue intentar conseguir la segunda UEFA Youth League del conjunto blanco, aunque no lo consiguió en ninguna temporada. El primer año cayó ante un sorprendente AZ que pasó por encima de los merengues (4-0), el año siguiente cayó en penaltis ante el Milan en cuartos de final y la temporada pasada volvió a caer ente los neerlandeses.

Arbeloa dirigiendo al Real Madrid Castilla / Marc Gómez / RealMadrid.com

A pesar de estos resultados, Florentino confió en el salamantino para sustituir a Raúl González en el banquillo del Castilla. La leyenda blanca estuvo varios años esperando su oportunidad, pero el presidente nunca confió en el él y terminó marchandose lejos de Madrid. Arbeloa no habrá ni completado una temporada al frente del equipo B del Madrid y ya podrá dirigir a los grandes.

El objetivo en el Castilla era claro: luchar el ascenso a Segunda y Arbeloa los ha dejado cuartos, aunque a 13 puntos del Tenerife. De hecho, su último resultado antes de dirigir al Real Madrid fue un 4-1 en contra ante el Arenas de Getxo.

'Hijo' de Mourinho y el favorito de Florentino

En la cúpula blanca lo tienen muy bien valorado por su trabajo en La Fábrica, aunque periodistas muy cercanos al Real Madrid hablan de un enchufe constante del exlateral con el presidente Florentino Pérez. De hecho, Antonio Romero en la SER afirmó que: "Arbeloa es el técnico de las categorías inferiores más promocionado en la historia reciente del Real Madrid, sin ninguna duda. Hay motivos que se pueden explicar y otros que ahora no proceden, pero que todo el mundo que está cerca del vestuario del Madrid conoce. Es un tipo que en la época de Mourinho dejó tirados a muchos de sus compañeros del vestuario por hacerle la pelota a ese entrenador. Es un niño mimado del presidente del Real Madrid, de la gente que trabaja en el Real Madrid y de una parte de la afición del Real Madrid".

A pesar de ello, su estilo, tanto personal como futbolístico, es muy similar al de Mourinho. En el campo es un entrenador muy explosivo y capaz de ser protagonista en las ruedas de prensa como lo era el portugués. De él bebió mucho en su etapa como jugador e incluso se llegó a enfrentar a compañeros para defender a su entrenador. Era el gran defensor de Mou y su gran aliado en el vestuario.

Arbeloa y Mourinho, en su época en el Real Madrid / Agencias

Una de las imágenes más sorprendentes de la historia reciente del conjunto blanco fue en la despedida de Arbeloa. El lateral se retiró con un Bernabéu entregado y manteado por sus compañeros, mientras que Casillas lo hizo dos años antes totalmente solo en una rueda de prensa. Mourinhismo contra antimourinhismo. Florentino tenía claros a sus favoritos y la guerra con Mourinho dividió totalmente al madridismo.

Como entrenador también ha tenido la suerte que nunca tuvo Raúl en sus cinco años en el banquillo del Castilla. Es evidente que la relación del presidente no era la mejor con la leyenda blanca y, a pesar de ganar la única Youth League de su historia, nunca estuvo en debate para entrenar al primer equipo.

Un gran 'conocido' del Barça

La relación de Arbeloa con el Barça es el fiel reflejo de la época Mourinho. El salmantino fue muy duro dentro del terreno de juego con los futbolistas culés. Para el recuerdo, esa durísima entrada a David Villa en la final de la Copa del Rey 2011. Por cierto, no fue expulsado.

Aunque seguramente su momento más célebre con el eterno rival fue cuando Piqué pronunció la famosa frase en rueda de prensa: "No es un tuit más, Arbeloa me dijo que era amigo, yo no me considero amigo, me considero conocido, cono (pausa) cido".

Piqué y Arbeloa tuvieron una relación complicada / Agencias

Durante esos años la tensión entre el catalán y el defensa blanco fue creciendo. El salmantino era el gran defensor del madridismo y Piqué del barcelonismo, una mezcla explosiva que demostraba la rivalidad que había.

Durante esos años en las redes sociales se popularizó el mote de 'cono' para el lateral. Los críticos con el lateral se burlaban de Arbeloa con ese nombre al afirmar que futbolísticamente no era un gran jugador y lo comparaban con el objeto. La frase de Piqué se hizo rápidamente viral y hasta día de hoy se recuerda esa zona mixta.