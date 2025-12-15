"Arbeloa es el niño mimado de Florentino, dejó tirados a muchos compañeros por reírle las gracias y hacerle la pelota a Mourinho"

Xabi Alonso se salvó por los pelos de un posible cese tras el gol in extremis de Rodrygo ante el Deportivo Alavés. A pesar de los tres puntos cosechados en Vitoria, el técnico donostiarra está en la cuerda floja, ya que el equipo no transmite nada.

En los últimos días, han surgido rumores sobre una posible terna de entrenadores que podrían llegar al Real Madrid en caso de que Florentino Pérez decidiera cortar de raíz con el actual técnico donostiarra. Jürgen Klopp, Zinedine Zidane o incluso una posible vuelta de José Mourinho son nombres que ilusionan a la afición.

Sin embargo, el nombre que ahora mismo está sobre la mesa es el de Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla.

Antonio Romero, tajante con Arbeloa

Antonio Romero, redactor jefe de deportes de la Cadena SER, desveló que "Arbeloa es el técnico de las categorías inferiores más promocionado en la historia reciente del Real Madrid sin ninguna duda. Hay motivos que se pueden explicar y otros que ahora no proceden, pero que todo el mundo que está cerca del vestuario del Madrid conoce".

Uno de los puntos de inflexión de Arbeloa fue con la llegada de Mourinho al banquillo blanco: "Es un tipo que en la época de Mourinho dejó tirado a muchos de sus compañeros del vestuario por hacerle la pelota a ese entrenador". Asimismo, el periodista reconoció que muchos "le reían las gracias en el club".

Arbeloa, durante su etapa como entrenador / EFE

En ese instante, el defensa se convirtió "en un niño mimado del presidente del Real Madrid, de la gente que trabaja en el Real Madrid y de una parte de la afición del Real Madrid".

Sobre sus cualidades como entrenador, Romero destacó que está por ver: "Es evidente que de fútbol tiene que saber y es un entrenador que puede tenerlo todo para estar en la élite". Además, recordó que le han hecho un gran equipo en el Castilla, lo que no hicieron con Raúl en temporadas pasadas.

"Salvo que Florentino Pérez tenga un 'as' guardado en la manga, que es muy difícil, porque su 'as' está comprometido con Francia (Zidane), al hombre que tienen que promocionar, y el único que está encima de la mesa, es Álvaro Arbeloa, porque es un protegido del club, no hay más", señaló a los micrófonos de la Cadena SER.