Arbeloa, más 'mourinhista' que nunca: "Si le llamo a las tres de la mañana, me coge, es 'uno di noi"

Tanta pleitesía guarda Álvaro Arbeloa a Jose Mourinho que si consigue ganarle este miércoles -algo que debe hacer para asegurar el 'top 8' de la Champions- le pedirá un perdón implícito. Después de que el portugués le regalase el oído en su intervención, dándole la categoría de ser "uno de mis niños", el técnico del Real Madrid devolvió el cariño en una rueda de prensa donde se escuchó más el nombre del portugués que el suyo.

"Es un orgullo escuchar todo lo que Mou ha dicho de mí"

"Evidentemente, hemos mantenido el contacto. Tampoco te voy a engañar: sé quien es Mourinho, cómo debe tener el móvil. Entenderéis por qué cambia tanto de número. He intentado ‘molestarle’ lo menos posible. Pero es uno de esos amigos que puedes estar mucho tiempo sin hablarle, que un día le llamase a las 03:00 y estoy seguro que me respondería. Y para cualquier cosa que necesitase", aseguró Arbeloa, cuestionado sobre la respuesta que dio el luso, quien dijo tener dos números: uno para la familia y otro cambiante, al que se remite el resto.

Mourinho: "Quiero mucho al Madrid y a Álvaro" / EFE

Para Arbeloa, Mourinho es "un espejo". Lo dijo el primer día y no se cansará de decirlo nunca. Aunque volvió a recordar lo que defendió en su presentación: "Cualquiera que lo quiera imitar, fracasará. Y eso yo lo he entendido desde el primer día. Mi éxito será ser yo mismo. Y evidentemente, dentro de ese ‘ser Álvaro Arbeloa’, hay una parte importante de su influencia, así como de todo lo que significó. Pude aprender a nivel comunicativo y táctico. Mañana nos veremos las caras y sé que querrá ganar, porque conozco lo competitivo que es. Pero yo también. Y lo más importante van a ser esos 90 minutos", analizó.

Arbeloa desveló que, de jugador, nunca se perdía una rueda de prensa de Mourinho. Su influencia es tal que cuando se fue el portugués del club, lo que a la larga acabaría suponiendo su salida, pidió sacarse una foto con todo su 'staff' que todavía cuelga en su casa. "Es un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí. Emocionado y feliz, porque ha sido para mí mucho más que un entrenador. Sobre todo a nivel personal, ha sido muy importante durante toda mi carrera. También le considero un gran amigo. Desde aquí, agradecerle todas las palabras y con ganas de darle un abrazo", declaró.

La prensa portuguesa, más que por su relación con el entrenador portugués, fue insistente con el hecho de que José Mourinho estuviese en las quinielas para suceder a Xabi Alonso, "otro de mis chicos", antes de que Arbeloa ocupase el puesto del primer equipo. "No suelo hablar de supuestos. Yo estoy muy centrado en el presente, en el partido. En sacar el máximo de mis futbolistas. Será un partido que recordaré siempre, pero si ganamos, que es lo más importante", dijo en primera instancia.

"Bellingham será por años la piedra angular del Madrid"

Cuando se le volvió a repreguntar, en la última cuestión de la elegía 'mourinhista', se sinceró para parecerse más que nunca a su maestro. "No me gusta hablar de supuestos. Jose... como lo que supuso la victoria aquí, hace 12 años, tuvo muchísimo mérito. Como el de Carlo o Zizou después. Pero las bases de aquellos años las puso Mourinho. Aquí vengo a dar mi opinión, no a convencer a nadie; pero eso es algo que tengo dentro. Como creo que dentro del club, le han valorado siempre. Y por eso, fue, es y será, uno di noi", reivindicó, con el espíritu de La Décima de fondo que consiguió con el Madrid en Da Luz.

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham (i) celebra su gol durante el encuentro primera ronda de Liga de Campeones entre el Real Madrid y AS Mónaco disputado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín. (Real Madrid) / JUANJO MARTÍN / EFE

"Supuso el comienzo de una era. Una de las dos épocas más importantes de la historia de este club. Todo son buenos recuerdos. Ojalá nos volvamos también con otra victoria", deseó un técnico que también quiso poner en valor al resto de técnicos que tuvo en su carrera: desde Rafa Benítez, que ya le dirigió en el Liverpool, hasta Caparrós, que le hizo debutar en Primera con el Deportivo. Y, por supuesto, como sucede desde que es entrenador del Madrid, hubo una dosis de elogios para sus jugadores.

Si en anteriores capítulos le tocó a Vinicius o Valverde, el elegido esta vez fue Bellingham: "El otro día, habían pasado 48 horas después de un partido y le dije ‘yo estoy no lo suelo decir nunca, pero deja de correr’. El rendimiento que está mostrando en los entrenamientos, su implicación y liderazgo... Estoy muy orgulloso de su nivel y de tener a un jugador como él. Dentro del campo es capaz de hacer muchas cosas: rompe al espacio, lee lo que necesita el partido, tiene un gran golpeo. Es joven, pero tiene muchísima experiencia. Y va a ser la piedra angular de este Real Madrid durante muchísimos años". Si algo tiene Arbeloa es una capacidad para hacer juicios absolutos, porque, como él se preocupa de decir siempre que puede: "No tengo miedo al fracaso".