Arbeloa contra Mourinho, una amistad que la Champions pone en riesgo: “Guste, o no, morirá siendo The Special One”

Álvaro Arbeloa (Salamanca, 1983) ha sido el mejor discípulo público de Jose Mourinho (Setúbal, 1963). Una relación de aprecio mutuo que el portugués, tendiente a hacer pocas amistades, reflejó en 2016, cuando el lateral se marchó del Bernabéu en un último baile con Zidane y la 12ª Champions. "Sólo tengo palabras de agradecimiento. En mis 16 años de entrenador lo tengo, seguramente, en el podium de los jugadores mas importantes con los que he trabajado. Un buen jugador y un hombre excepcional", reflejaba el técnico, cuya salida dejó sin protección al ahora comandante de la nave blanca.

Mourinho y las telenovelas de su regreso

Arbeloa y Mourinho forjaron una amistad especial que el hasta hace nada entrenador del Castilla se afana en recordar. En su presentación, tras el ascenso al primer equipo, dijo tener "a Mourinho en mí". A diferencia de Xabi Alonso, al que también se le aplicó el término de mourinhista, del que renegó con el paso de las ruedas de prensa, su sucesor ha reivindicado su patrimonio, incluso después de que el luso lanzase una declaración interpretable en su contra.

Arbeloa: "Sabéis todos los que Mourinho significa para mí" / REAL MADRID TV

"Lo sorprendente es cuando gente que no ha hecho nada, coge los equipos más grandes y de mayor responsabilidad", aseguró el de Setúbal tras la derrota ante la Juventus en una Champions donde el Benfica necesita un milagro para agarrarse a la repesca. Sin embargo, un Mourinho vs. Real Madrid nunca es un partido cualquiera. Antes del relevo entre Xabi Alonso y Arbeloa, el portugués sonó como una solución de emergencia para revertir la situación de un equipo sumido en la desidia. "No cuenten conmigo para las telenovelas... Hay buenas telenovelas, pero son muy largas, te pierdes uno o dos capítulos y entonces ya no puedes seguir la historia", dijo el luso tras ser preguntado sobre esta posibilidad.

Mourinho ha querido marcar las distancias con el Real Madrid sobre una segunda parte de una película que él asume que terminaría mal. Lo hace desde una segunda fila futbolística europea que dice no querer abandonar por una vuelta al lugar donde vivió una encarnizada lucha contra Guardiola. Pero incluso Aitor Karanka, su segundo, quien le sustituyó en rueda de prensa, y ahora ejerce de director de la selección en la RFEF, reconoce lo que pudo ser y no fue. "Creo que Mourinho ha tenido alguna ocasión. Pero son cosas del fútbol que no han cuadrado", admitió a Josep Pedrerol.

"Llevo a Mourinho dentro de mí"

El portugués, que fue asistente de Robson, aunque en el imaginario popular quedase como su traductor en el Barça, nunca ha ocultado lo que siente hacia la entidad de Chamartín: "Siempre he sido madridista y siempre lo seré". El destino ha querido que Arbeloa tenga que asegurar el 'top 8' de la Champions ante un mentor a favor del que se posicionó claramente cuando el vestuario se dividió en dos bandos irreconciliables que lucharon contra la tiranía de Guardiola. Lo hizo porque supo entender la tensión que el portugués utilizaba para seleccionar a los que consideraba como válidos en una especia de darwinismo.

Perform

Una anécdota vivida en un encuentro contra el Sevilla plasma esta situación. "En la primera parte siempre jugaba en su banda, pero ese día me tocó en la otra y cuando estás separado del entrenador juegas más suelto. Subí seis o siete veces y en el descanso dijo: 'Hoy tenemos a Cafú en el equipo, ¿dónde va Cafú subiendo tantas veces?' . La charla fue para mí solo, no era precisamente lo que quería de mí", señaló en una entrevista con Valentí Sanjuan sobre un entrenador al que considera "como un tipo sensacional, de los que merecen la pena y que me ha marcado en lo profesional y lo personal".

Mourinho vio en Arbeloa un jugador que, sin ser el mejor de la clase, sabía responder a sus instrucciones mejor que nadie. Su forma de ser entrenador, hasta el momento, es bien diferente de la del portugués. Mientras que el campeón de Europa con el Oporto y el Inter sometía a sus jugadores a una intensa preparación, uno de sus discípulos más avezados ha optado por mimar al vestuario. "Llevo a Mourinho en mí, pero si intentase ser él fracasaría", dijo en su presentación como nuevo entrenador de un Real Madrid en el que está tratando de implantar el rock n' roll que les transmitió el luso y que Xabi Alonso no supo enseñar.

El Benfica - Real Madrid es inevitablemente un regreso a las esencias del 'mourinhismo', aunque el actual técnico del Benfica se encuentre en una dimensión bien distinta a la que tuvo cuando fue el instructor de un Arbeloa que, aunque consiga batirle, seguirá opinando lo mismo que ha ido repitiendo después de cada triunfo del portugués: "Guste, o no, morirá siendo The Special One". Ahora, el verdugo puede ser el 'Espartano', quien deberá dejar a un lado la idolatría que le une a un entrenador que le elevó por encima de las estrellas para reconocerle como un ejemplo de "Pasión, humildad y honor".