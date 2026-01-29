El Arbeloa más 'mourinhesco' en rueda de prensa: "No me arrepiento de ningún mensaje"

El Real Madrid está fuera del top-8 de la UEFA Champions League cuando lo tenía todo de cara para evitar el play-off. Los blancos no han sido capaces de puntuar en Lisboa y cayeron estrepitosamente en el peor duelo desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo.

El salmantino salió con cara de muy pocos amigos a rueda de prensa y recordando a su mentor Mourinho tras ser su verdugo en Da Luz. Arbeloa tenía claro que el encuentro de los merengues no fue el adecuado en un partido de estas características: "Hoy hemos estado lejos de lo que queremos ser y de la dificultad del partido. No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos. Antes de venir, sabíamos que teníamos mucho que trabajar; evidentemente, tenemos que mirar al partido del Rayo. Para ganar estos partidos debes hacer muchísimas cosas bien. Nos han faltado muchas cosas. Era un partido de nivel Champions League, contra un rival que necesitaba ganar. Nos han faltado muchos argumentos futbolísticos para ganar hoy".

Abreloa, durante el Benfica-Madrid / EFE

Esta es la segunda derrota del entrenador desde su llegada al primer equipo, aunque en esta se vio al Arbeloa más enfadado: "Soy el responsable de esta derrota y de la de Albacete. No sé si has estado en esas dos ruedas de prensa. Me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y no se cumple el objetivo, pero no nos han eliminado de la Champions", le dijo a un periodista tras ser preguntado por las dos decepciones.

Tampoco le gustó que le insinuaran que sus mensajes en rueda de prensa no eran los correctos. Arbeloa dijo que los de arriba debían ser definitivos y no quería que se cansaran presionando, algo que fue muy criticado por un sector de la prensa de Madrid: "No me arrepiento de ningún mensaje. Es lo que creo. Si tu reflexión es que el partido de hoy es porque los de ataque no han presionado, no estoy de acuerdo".

El salmantino conocía muy bien a su rival, pero no fue capaz de dominar el encuentro en ningún momento: "No me ha sorprendido el Benfica. La exigencia iba a ser muy alta. Conocía al rival y al entrenador que tenía enfrente. No he sabido imprimir en los jugadores lo que quería en el campo. La responsabilidad es solo mía. Lo que he hablado con Mourinho queda entre él y yo".