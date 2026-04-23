Arbeloa: "No me molesta ni me importa que Mbappé le de un like a Mourinho, a Julia Roberts..."

El Real Madrid afronta mañana en La Cartuja una de las seis finales que le restan en su persecución al FC Barcelona, actual líder de LaLiga con nueve puntos de ventaja. Álvaro Arbeloa compareció ante los medios con un discurso cargado de responsabilidad y realismo, consciente de que el equipo atraviesa un momento delicado tras la eliminación en Champions y el juego gris mostrado en la última victoria liguera frente al Alavés. El técnico fue contundente al marcar el camino, donde solo vale ganar para mantener la presión por el título.

En cuanto a la preparación del duelo, Arbeloa se mostró cauto frente al Betis de Manuel Pellegrini. El conjunto verdiblanco llega afianzado en la quinta plaza tras su victoria en Montilivi y recupera a efectivos importantes como Antony. "No hace falta explicar la clase de rival que es el Betis, es un partido de máxima exigencia", advirtió el salmantino.

La principal preocupación médica recae sobre Éder Militao. El central brasileño se someterá a una resonancia tras retirarse con dolores musculares ante el Alavés, aunque las sensaciones iniciales no apuntan a una lesión de gravedad. La nota positiva es el regreso de Asencio tras superar su gastroenteritis, mientras que Rodrygo y Courtois siguen fuera de combate.

El técnico madridista no eludió la responsabilidad sobre el rendimiento irregular del equipo. Reconoció que la falta de contundencia para "matar los partidos" es una asignatura pendiente y que el aspecto emocional es clave en este tramo final: "Para ganar hoy en día tienes que estar a un nivel muy alto en todo. Hay que salir a dar el 100%".

La defensa de Carvajal y la meritocracia de Alexander-Arnold

Arbeloa también aprovechó la ocasión para zanjar la polémica en torno a Dani Carvajal. Tras reconocer que en la última comparecencia pudo ser "cortante", el entrenador se deshizo en elogios hacia el lateral, calificándolo como "el canterano más importante de la historia del club" y una leyenda del madridismo.

Alexander-Arnold y Carvajal, durante el último partido / Juanjo Martín / EFE

Sin embargo, Arbeloa justificó su suplencia basándose estrictamente en el rendimiento deportivo: "Alexander-Arnold está a un nivel grandísimo y ahora mismo merece jugar. No regalo un minuto a nadie porque en cada partido me va la vida". Respecto a su renovación, dejó la decisión en manos del jugador y la directiva, deseando lo mejor para ambas partes.

El técnico quiso restar importancia a la polémica del 'like' de Mbappé a una foto de Mourinho como posible nuevo inquilino blanco: "Son cosas que ni entro a valorar, no me molesta ni me importa que le de un like a Mourinho, a Julia Roberts... no pasa nada, son cosas que no tienen importancia". En esa misma línea de profesionalidad, Arbeloa subrayó sus prioridades: "Mi objetivo no es mi cargo, es que el Madrid gane cada partido por respeto al escudo".

Uno de los últimos temas fue el posible temor de los jugadores a reservarse a las puertas del Mundial. Arbeloa no dejó lugar a la especulación, asegurando que no entendería que ningún futbolista se reservase. "Somos el Real Madrid y el compromiso debe ser total. Nuestra exigencia es ganar estos seis partidos", afirmó. Además, defendió el papel de los canteranos, destacando su trabajo en la Youth League y asegurando que su confianza en ellos permanece intacta pese al descenso de su protagonismo en el primer equipo.