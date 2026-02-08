Arbeloa: "Solo Mbappé puede superar a Cristiano"

Álvaro Arbeloa salió satisfecho de Mestalla tras el triunfo del Real Madrid por 0-2 ante el Valencia, una victoria que volvió a cimentarse, según el técnico blanco, en la solidez colectiva: "Podemos elevar nuestro nivel de juego en brillantez y tenemos margen de mejora, pero un equipo se construye desde la solidez. Courtois no ha tenido que hacer ninguna parada y ese es el camino", resumió en rueda de prensa.

Sin embargo, el gran foco de atención estuvo en sus palabras sobre Kylian Mbappé y la inevitable comparación con Cristiano Ronaldo. Arbeloa no escatimó elogios hacia el delantero francés, al que situó como heredero del portugués en la historia del conjunto blanco: "Tengo mucha suerte de poder entrenar a Mbappé. Es el mejor jugador del mundo por lo que está demostrando día tras día", afirmó.

Mbappé, líder destacado en la carrera por el 'Pichichi' / EFE

El entrenador vinculó su impacto con el gran referente goleador del Real Madrid: "Parecía que lo de Cristiano era algo extraterrestre. A Kylian le queda un largo camino, pero tiene condiciones para seguir su estela. Si alguien puede superarle, es él", aseguró, elevando al máximo las expectativas alrededor del francés.

Paciencia con Carvajal

Arbeloa también se refirió a la ausencia de Dani Carvajal, una baja que el cuerpo técnico sigue gestionando con cautela. "Cada vez lo veo mejor, pero no pienso correr ningún riesgo. Es una referencia dentro del vestuario, el primero que habla antes de los partidos. Encontrará su mejor nivel con paciencia y trabajo", explicó. Sobre los cambios en la segunda parte, destacó la aportación de David Jiménez, al que señaló como una excelente noticia para la cantera blanca. "Lo que ha aportado es fabuloso para todos. Con Trent iremos poco a poco, lleva mucho tiempo parado y queremos que recupere el ritmo con calma", añadió. Por último, Arbeloa valoró el contexto del partido y la dificultad histórica de ganar en Mestalla. "Sabíamos dónde veníamos: solo tres victorias aquí en los últimos once años. Hemos tenido paciencia y lo hemos trabajado mucho. La victoria ha llegado desde el compromiso", concluyó.