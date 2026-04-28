Arbeloa se lleva un revés del CTA

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, fue muy duro con el estamento arbitral al término del partido entre el Betis y el Real Madrid. El técnico fue muy crítico con Soto Grado por no señalar una supuesta falta de Antony sobre Mendy en el tiempo de descuento del partido del pasado viernes. El programa 'tiempo de revisión' emitido por la RFEF dejó claro que el árbitro tuvo razón en permitir el tanto del empate de Héctor Bellerín.

Arbeloa acusó al colegiado de no tener ni idea de fútbol por haber concedido el tanto que prácticamente sentenció la Liga: "Para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa en la que creo que tenemos un problema: mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden".

El CTA contundente

El Comité Técnico de Árbitros le replicó explicando que Soto Grado y el VAR actuaron conforme al reglamento. En 'tiempo de revisión' hablan de una "sujeción leve de un jugador del Betis dentro del área sobre un defensa del Real Madrid, la jugada continúa y acaba en gol local, para que un agarrón sea sancionable debe existir una sujeción clara con relación clara de causa-efecto sobre el defensor, los contactos leves entran dentro de la interpretación arbitral".

Antony y Mendy protagonizaron una acción polémica en el Betis-Real Madrid / JULIO MUÑOZ / EFE

Por tanto, el CTA llegó a la conclusión que "la sujeción es leve e interpretable, no hay causa-efecto clara, la interpretación del campo es correcta, el VAR al tratarse de una sujeción subjetiva actúa correctamente al no intervenir siguiendo los protocolos y criterios establecidos por el CTA”:

Por tanto, el colegiado estuvo acertado al no interpretar que Mendy había sido derribado por Antony, sino que simplemente le ganó la posición antes de que Bellerín empalmara el balón al fondo de la red.

Arbeloa, sin red

Las quejas de Arbeloa han quedado en saco roto y sus excusas no sirven para maquillar el desastre del Madrid en la Liga, a once puntos de distancia del Barça, y muy cerca de ver como los de Hansi Flick logran el título de forma matemática cuando apenas restan cinco jornadas para el término del campeonato de Liga.

Arbeloa está en la cuerda floja y escudarse en los árbitros no le ha servido de nada para salvar la cabeza con la opción de José Mourinho para que cumpla su segunda etapa en el conjunto blanco.