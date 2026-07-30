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REAL MADRID

Arbeloa también se lleva a César Palacios al Fulham

El centrocampista seguirá los pasos de Gonzalo García y el Real Madrid ingresará 10 millones de euros por el 70% de sus derechos

César Palacios, jugador del Real Madrid

César Palacios, jugador del Real Madrid / Instagram @cesitar_10_

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

El Real Madrid continúa rentabilizando el talento de su cantera. Después de cerrar el traspaso de Víctor Valdepeñas a la Fiorentina por ocho millones de euros a cambio del 50% de sus derechos y de dejar prácticamente sellada la venta de Gonzalo García al Fulham, otro canterano blanco está muy cerca de poner rumbo a la Premier League para reencontrarse con Álvaro Arbeloa.

Según adelantó Fabrizio Romano, el Fulham ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para el fichaje de César Palacios. La operación se cerrará por una cantidad cercana a los 10 millones de euros, mientras que el club blanco conservará un 30% de una futura venta, una fórmula idéntica a la utilizada con Gonzalo García y que demuestra la confianza que sigue depositando en el centrocampista.

Arbeloa, clave en la operación

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del conjunto londinense ha sido decisiva. El técnico conoce perfectamente las cualidades del soriano tras dirigirle tanto en el Castilla como en el primer equipo del Real Madrid y había insistido al Fulham en su incorporación desde el inicio del mercado. El interés del Como parecía encarrilar su salida hace semanas, pero el proyecto del entrenador español terminó inclinando la balanza hacia Craven Cottage.

Palacios, de 21 años, debutó con el primer equipo la pasada temporada de la mano de Arbeloa y disputó siete partidos oficiales, repartidos entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League. Aunque solo acumuló un centenar de minutos con los mayores, fue una de las grandes figuras del Castilla, firmando 15 goles y cuatro asistencias en 32 encuentros, unos registros extraordinarios para un centrocampista ofensivo.

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Con esta nueva operación, el Real Madrid vuelve a demostrar su capacidad para generar importantes ingresos a través de La Fábrica. Entre las ventas de Gonzalo García y Palacios, el club blanco ingresará una cantidad cercana a los 50 millones de euros, manteniendo además porcentajes sobre futuras ventas que le permitirán seguir beneficiándose de la evolución de dos de sus canteranos con mayor proyección.

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