Cómo Mbappé enterró el futuro de Arbeloa en un ajuste de cuentas público

Álvaro Arbeloa ha vivido tres realidades en el Real Madrid. La primera, ser el sucesor de Xabi Alonso. La segunda, asentarse en el primer equipo. La tercera, soportar el chaparrón tras no conseguir el segundo objetivo. Todo, desde el más firme corporativismo que ha terminado por explotarle en el rostro. Una función de escudo que trató de conervar hasta el penúltimo partido de la temporada, cuando el trampantojo que sostenía el salmantino saltó por los aires con las declaraciones de Mbappé.

Sin títulos y con incendios

"No he jugado porque para el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla", dijo el francés, desatando la última tormenta. El mismo al que el equipo de prensa quiso sacar después del partido de ida frente al Bayern. Aquel día huyó. Tras la pitada contra el Real Oviedo, que contrastó con el aplauso que recibió Gonzalo en el cambio, Mbappé decidió empalar a un entrenador con el que nunca tuvo feeling y al que remató apenas unos días antes de su defunción.

Le pasó factura por declaraciones veladas como "no hemos hecho el Real Madrid con jugadores que salen al campo de smoking", tras el Espanyol-Real Madrid. Tampoco le defendió como hubiera querido por su escapada, según él con permiso, a Cagliari en medio de la lesión. "Prefiero hablar aquí, yo sé que hay mucha gente que no habla y me tengo que enterar por la prensa", dijo, señalando también a compañeros de forma velada, evidenciando que el vestuario del Real Madrid es un polvorín.

Arbeloa dijo haber colocado un sofá gris para hacer terapia con sus jugadores. Era la manera de conectar rápido con un vestuario que terminó explotando. Entre sus miembros y contra él. La muerte de éxito que persigue al Real Madrid de Florentino Pérez. El propio presidente del club blanco reivindicó, en una rueda de prensa histórica, los éxitos de la entidad para tapar el presente en blanco. Arbeloa sabía que el único pasaporte para convertir una interinidad en un puesto fijo pasaba por los títulos.

Se quedó en cuartos de la Champions, perdió la Copa frente al Albacete en su debut y, en Liga, pese a alcanzar el liderato después de los tropiezos del Barça contra la Real Sociedad y el Girona, terminó dejando de competir. Con todo, el salmantino defendió su puesto con uñas y dientes, sobre todo ejerciendo como portavoz del club en la peor crisis reciente. Volvió a hacerlo antes de verse las caras con un Real Oviedo ya descendido, cuando reiteró el valor de Florentino como única solución para el “volveremos” del Madrid.

El presidente ha apostado por el que considera como su gran valor: Kylian Mbappé. El corporativismo nunca evitó enfrentamientos para Arbeloa. Desde Carvajal, al que dejó en la mínima expresión, hasta el conflicto entre Tchouaméni y Valverde, al que solo pudo asistir como espectador. Su informe del vestuario no le valdrá de nada a su sucesor. Ni siquiera siendo Jose Mourinho el elegido, al que conoce y respeta, pese al triple enfrentamiento que tuvieron esta temporada en Champions el Real Madrid y el Benfica.

Florentino no se olvida de Mourinho: "¿Mourinho? Nos elevó la competitiviad" / @elchiringuitoTV

La relación con Mourinho

En el pasado fin de semana, el del clásico, que acabaría proclamando campeón de Liga al conjunto azulgrana, le preguntaron si Mourinho seguía siendo “uno di noi”. Contestó afirmativamente, como ha hecho cada vez que el nombre del portugués ha salido a la palestra. Si fructifica el regreso del técnico luso, este tratará de rodearse del mayor número posible de personas de confianza en los diferentes estamentos del club. Arbeloa se quedará fuera de la ecuación. Tampoco habrá regreso al filial.

“Entiendo todas las preguntas sobre el futuro y el del Madrid. Espero que podáis respetar mi decisión de pensar en el partido contra el Real Oviedo (jueves, 21.30), después en el Sevilla y luego en el Athletic. Cuando acabe la Liga podré responder preguntas sobre mi futuro”, dijo, guardando silencio y consciente de los movimientos tectónicos que se han producido en un club en el que lleva dos décadas. Una entidad que conoce a la perfección, tanto desde su etapa de jugador como desde la de entrenador, escalando progresivamente dentro del organigrama. Incluso a él le ha superado la situación.

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Las preguntas sobre el futuro de Arbeloa han sido constantes desde la eliminación del Real Madrid en Champions frente al Bayern. Se intensificaron todavía más tras el domingo en el que el club blanco entregó la cuchara en la Liga, el único torneo en el que todavía tenía algo en juego. El salmantino no ha conseguido los objetivos deportivos que le habían encomendado en una misión compleja en la que se entregó a un ‘trabajo sucio’ necesario. La tensión vivida con el intercambio público de reproches con Mbappé le deja en una situación muy delicada. Con todo, su resistencia para morir dignamente en sala de prensa reforzó su perfil para vivir aventuras fuera del Real Madrid. Ninguna puede ser más difícil que esta.