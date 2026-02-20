Arbeloa hace líder a Vinícius en su pulso con Mbappé

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid ha devuelto la sonrisa a Vinícius Júnior. El brasileño atravesó un momento complicado con Xabi Alonso en medio de esas negociaciones para renovar su contrato y que siguen en el aire. Se le acusa de ser uno de los instigadores que forzaron su despido después de que el tolosarra lo quitara en el Clásico y el jugador escenificara su enfado.

Pero Vinícius no había vuelto a ser el mismo desde la llegada de Kylian Mbappé. El brasileño se había convertido en el líder del Real Madrid con la marcha de Karim Benzema. Fue el jugador más destacado de la plantilla en la consecución de la decimoquinta Champions ganada por el club, además de la Liga.

Año y medio apagado

Fue la mejor temporada de Vinícius. A su causa sumó a un Bellingham estelar, que fue de más a menos y a Rodrygo como pareja de ataque, con Kroos poniendo la batuta en el centro del campo. Pero con Mbappé se apagó la llama. El francés acaparó todo el protagonismo lo que afectó al brasileño y a su fútbol, sin que Ancelotti consiguiera recuperarlo.

Vinicius tuvo un bajón en su rendimiento desde la llegada de Mbappé / EFE

Con Xabi Alonso fue más de lo mismo. Se vio a un Vinícius irregular, falto de motivación y cuestionado por las decisiones técnicas del entrenador vasco, que lo dejó en el banquillo hasta en cuatro ocasiones. Una situación nueva para él después de seis temporadas en el equipo. La grada tomó partido, con un Bernabéu disgustado con su rendimiento.

Paso adelante

Sin embargo, la llegada de Arbeloa le ha devuelto la confianza. El salmantino se ha erigido en su principal defensor. Lo arropó desde el primer día y le anima a ser él mismo, a que arriesgue sin preocuparse en si acierta o no, pero que salga y se divierta. Y así parece que lo está haciendo para recuperar la sonrisa.

Arbeloa y Vinicius chocan las manos / EFE

Un avance en su juego que le acerca de nuevo al liderato del equipo en ese pulso que mantiene con el francés. Ambos tienen una excelente relación tanto dentro como fuera del campo, lo que fortalece al propio equipo. Los datos descubren ese salto adelante del brasileño desde que llegó Arbeloa.

Fijo con Arbeloa

Ha sido en titular en todos los partidos dirigidos por el nuevo entrenador, incluso en Albacete donde el Madrid cayó eliminado. Solo se perdió el partido ante el Valencia por sanción. Desde que llegó Arbeloa ha marcado cuatro goles en ocho partidos, todos en los últimos tres partidos, cuando había marcado siete en 33.

Su productividad crece en una temporada en la que acumula 11 dianas y 10 asistencias en los 32 partidos en los que ha sido titular. Vinícius vuelve a encarar, a retar a sus marcadores. Ha recuperad la confianza perdida para volver a ser una pesadilla para los rivales y para liderar al equipo con o sin Mbappé.