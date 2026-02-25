Arbeloa: "La lesión de Mbappé no va a ser cuestión de días"

El Real Madrid se enfrentará al Benfica sin su gran estrella. Kylian Mbappé tendrá que parar tras llevar varios meses arrastrando unas molestias en la rodilla izquierda y lo hará en el peor momento posible. Cuando su equipo se la juega en la Champions League.

Aunque Arbeloa llevaba tiempo arriesgando y forzando al francés, el propio entrenador madridista afirmó que la baja de Mbappé será para más de un encuentro: "Fue una decisión un poco consensuada entre todos. Primero él, por sus sensaciones. Hemos hablado él y yo, los médicos, y creemos que lo mejor es que pare, que se recupere y que vuelva al 100%. No te sabría decir ahora mismo hasta cuándo será. Evidentemente, creo que no va a ser cuestión de días, sino que va a ser un poco más largo. Pero tampoco te sé decir cuánto tiempo. Ojalá que no sea mucho", explicó en la previa del encuentro en los micrófonos de Movistar+.

El sustituto del francés en el once será Gonzalo García. El delantero ha jugado sus mejores minutos sin Mbappé en el campo. De hecho, siempre que ha marcado, ha sido como única diferencia en el ataque. Arbeloa confía al 100% en su canterano: "A Gonzalo lo conocéis bien. Es un chico que en el área hace mucho daño, tiene mucho peligro, luego mucho trabajo. Es capaz también de jugar en largo y ser un poco más directo. Y sobre todo yo creo que mucha ilusión, mucha entrega. Es un chico sensacional, que lo está haciendo francamente bien este año. Así que nada, con total confianza de que lo va a hacer bien".

El fantasma del quirófano en el aire

Las malas sensaciones del francés se llevan prolongando varios meses. El futbolista quiere jugar el máximo posible, pero el dolor se mantiene y ya había empezado a afectarle deportivamente. Desde el Real Madrid apuntan que no es una lesión grave, pero sí condicionante.

En El Chiringuito de Jugones avanzaron que el futbolista seguirá un tratamiento conservador durante estas siguientes semanas, aunque no descartan pasar por el quirófano si eso puede dar mejores resultados. Eso sí, el francés no se arriesgará a una pequeña cirugía si esta puede poner en riesgo el Mundial. Su gran objetivo del 2026.