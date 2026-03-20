Arbeloa no le quita el ojo de encima a la cantera

El día de su llegada al banquillo del primer equipo, tras dar el salto desde la cantera, el Real Madrid atravesaba uno de los momentos más delicados de la última década. En medio de la incertidumbre, y cuestionado sobre si los canteranos podían ofrecer soluciones inmediatas, Arbeloa dejó clara su postura desde el primer instante: “Conozco perfectamente a los chicos de la cantera; nadie mejor que yo sabe lo que pueden dar”. Con esa declaración, marcó una línea de trabajo que no solo apelaba a la confianza, sino también al conocimiento directo y reciente de una generación que había dirigido hasta hacía apenas unos días.

Y no ha ido de farol. Si por algo se ha caracterizado el salmantino es por tener la valentía que otros no han tenido en esa silla. Ha demostrado que no rehúye cuando la solución es alinear a un canterano. Y mal no le ha ido, todo lo contrario.

SU OBSESIÓN POR ENSEÑARLES AL MUNDO

Simplemente hay que escucharle hablar sobre ellos para percibir que les tiene un gran afecto. Como para no, imagina que los primeros jugadores que tuviste como entrenador ahora los puedes disfrutar en la primera plantilla del Real Madrid. Los conoce mejor que nadie y está decidido a darles protagonismo. En la previa del partido ante el Elche, Álvaro Arbeloa ya avisó de que “quizás veríamos alguno más”, dejando entrever que su apuesta por la cantera no era solo discursiva. Casos como el de Yáñez lo ejemplifican: aunque había debutado oficialmente la temporada anterior frente al Girona a las órdenes de Carlo Ancelotti, deslumbró al Santiago Bernabéu con una brillante asistencia a Dean Huijsen. Aquel día ante el Elche, el técnico volvió a dirigir, en esencia, a su Castilla, pero esta vez sobre el césped del Bernabéu, llegando a alinear hasta siete jugadores formados en La Fábrica de manera simultánea.

Yáñez fue el héroe del Real Madrid en la Youth League / X

TIEMPOS DE ALEGRÍA PARA LA CANTERA

Más allá de los que ya han tenido su oportunidad, como Mami, Palacios, Thiago o Mesonero —quienes han debutado oficialmente bajo sus órdenes—, la lista de canteranos en el radar de Álvaro Arbeloa es mucho más amplia. El técnico mantiene un seguimiento constante y cercano de varios jóvenes a los que incluye con frecuencia en las sesiones de entrenamiento con el primer equipo, con la intención de evaluar a los mirlos blancos de primera mano en el contexto de primer nivel y sin depender de informes o segundas opiniones. Una forma de trabajo que refuerza su idea inicial: confiar en su propio conocimiento de la cantera como herramienta clave en la toma de decisiones.

DEL ETIHAD AL DI STÉFANO

Apenas unas horas después de aterrizar en Madrid tras eliminar al City de Guardiola, Álvaro Arbeloa volvió a estar presente en el Di Stéfano y no quiso perderse la Youth League en un partido muy importante para ellos, apoyando y siguiendo de cerca a los suyos y también a Álvaro López, con quien comenzó su primera etapa en los banquillos formando parte de su staff técnico, dirigiendo juntos a aquel Infantil “A” que marcó el inicio de su trayectoria como entrenador. También lo hizo Thiago Pitarch, el jugador de moda en la Ciudad Real Madrid, quién tampoco pudo evitar estar en las gradas viendo el encuentro de sus amigos con los desconvocados.

Arbeloa con Álvaro López, entrenador del Juvenil A / Real Madrid

Lo que está haciendo con la cantera será algo que los madridistas agradecerán con el paso de los años, no solo por brindar oportunidades a los jóvenes talentos, sino, sobre todo, por formarles y prepararles para saber lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid.