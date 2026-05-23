Arbeloa le niega a Ceballos una despedida en el Bernabéu

La carrera de Dani Ceballos en el Real Madrid concluirá este sábado, pero no podrá ser desde el césped. El andaluz se despedirá de la que ha sido su afición durante nueve temporadas –aunque estuvo cedido dos años en el Arsenal– desde la grada. Álvaro Arbeloa no lo convocará para el duelo ante el Athletic Club y deberá ver el partido lejos del verde, salvo sorpresa.

La ruptura de Ceballos con su entrenador es total. Lleva sin jugar ni un minuto desde el 21 de febrero en El Sadar y, para colmo, lo han dejado fuera de la convocatoria en los últimos cinco encuentros. Todo explotó en abril tras unos meses complicados. El andaluz le pidió a Arbeloa no tener relación entre ellos y desde ese día no ha vuelto a entrar en una lista del salmantino.

Arbeloa no solo ha tenido problemas con Ceballos. El entrenador también tuvo sus más y sus menos con Carvajal, pero el capitán blanco sí que se podrá despedir de su gente sobre el terreno de juego. En cambio, Ceballos deberá esperar a finalizar el encuentro para bajar al césped con el resto de sus compañeros. Una decisión polémica para el madridismo.

El futuro de Camavinga y Ceballos en el Madrid está en el aire / Europa Press

Arbeloa ya dejó claro en rueda de prensa que no ha sido una temporada fácil con sus futbolistas: "Seguro que hemos tenido diferencias entre unos y otros, no voy a ser el primero ni el último. Yo les he solventado siempre de la mejor manera, me han mostrado un gran respeto y yo a ellos. Me llegó la oportunidad cuando tocó, uno no elige ni el momento ni las circunstancias Al final es como lo afrontas, y lo he intentado hacerlo de la mejor manera, siempre pensando en el Real Madrid. He pensado más en el Madrid que en mí".

A pesar de tener contrato hasta 2027, el futuro de Ceballos está lejos de Madrid. Tras varias temporadas sin protagonismo, el andaluz pondrá punto final a nueve años de blanco. El Madrid facilitará su salida para liberar espacio salarial.

Su futuro apunta lejos de España. El Ajax es uno de los equipos que más se han interesado en el centrocampista y, según se informó hace varias semanas, ya habría habido contactos entre los dos clubes. Eso sí, en Sevilla sigue viva la esperanza de volver a ver al utrerano de verdiblanco. Hace muchos años que el Betis pelea la vuelta de su 'hijo pródigo', pero sin éxito. Este verano Ceballos deberá decidir: volver a casa o probar fuera de España.