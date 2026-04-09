Arbeloa lanza un nuevo dardo al Barça: "Todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que sigue ocurriendo"

En la antesala de un nuevo compromiso liguero en el Estadio Santiago Bernabéu, Álvaro Arbeloa compareció hoy por la mañana en rueda de prensa antes del último entrenamiento del Real Madrid previo al duelo frente al Girona FC, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

Luis Díaz, junto a Carreras, en el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich / Kiko Huesca / EFE

A pesar de que el encuentro pueda parecer de menor trascendencia en la pelea por el título, con el liderato del FC Barcelona a una distancia considerable, el choque adquiere un valor significativo para el conjunto blanco. Más allá de los puntos, el entrenador madridista quiso ver en el encuentro una oportunidad mayor que se presenta: un momento clave para reforzar sensaciones y cohesión colectiva de cara al decisivo compromiso europeo del próximo miércoles en Múnich, donde el equipo buscará una remontada al nivel de una heroicidad que mantenga vivas sus aspiraciones en la temporada.

EL PARTIDO DE MAÑANA

Pensando en el compromiso liguero, Arbeloa recalcó la importancia de no solo conseguir los tres puntos, si no hacer un gran partido como equipo. “Los jugadores quieren ganar y más después de lo del otro día. Tenemos ganas de competir. Tenemos que hacer un gran partido como equipo. Cada partido para nosotros es muy importante. Lo que buscamos es ganar cada partido. Sabemos lo que representamos y la exigencia que ello conlleva.”

SOBRE LAS PROBATURAS

Por otro lado, cerró la puerta a la posibilidad de que algunos efectivos aprovechen este partido para tener rodaje. "No estamos para probaturas. Tenemos ganas de que llegue el partido de Múnich. Ya tenemos el ánimo de llegar al Allianz. Pero antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana. El partido del miércoles empieza mañana. Tenemos tiempo suficiente para recuperarnos". Además, fue preguntado por jugadores clave que se espera que tengan un papel importante en el partido en Alemania: Militao, Jude Bellingham y Camavinga. “Los tres serán titulares mañana contra el Girona y Mendy tendrá minutos”.

Militao celebra con Bellingham su gol contra el Mallorca. / CATI CLADERA / EFE

LA MENTALIDAD DE MBAPPÉ SEGÚN EL PARTIDO

“Mbappé es Mbappé todos los días. Cuando digo eso es importante que se vean sus características. No todos los días se pueden jugar partidos grandes y ahí es cuando deben sacar su mejor versión y ser autoexigentes. Mañana contra el Girona deben sentir que tienen que brillar, no es fácil, pero es lo que necesitamos de ellos”

Esta plantilla ha demostrado jugar cuando quiere y cuando les convenga. Partidos como el de Getafe o Mallorca, hacen un contraste con los del Manchester City, por ejemplo. Un discurso que su entrenador lo compra un poco. "No considero que haya faltado compromiso y ganas, pero es muy importante para mí como entrenador. No me gusta desgranar tácticamente qué tipo de situaciones buscamos. Es importante en la vida y todos los aspectos tener una gran actitud y esfuerzo. Mis jugadores, muchos son de los mejores del mundo. No nos vale solo con el talento. Si queremos ser regulares, necesitamos algo más".

LOS PITOS A VINICIUS

Tras desaprovechar el fallo de Upamecano, Vinicius Jr fue pitado como consecuencia de la desesperación de parte de la afición en la última noche de Champions. "Ya sabéis lo que pienso de Vinicius, lo que significa para mí como entrenador y madridista. El que no esté acostumbrado al Bernabéu... Ojalá pudiera jugar todos los partidos en él. Los silbidos forman parte de la exigencia de esta afición. Es normal y natural, esto es el Real Madrid. Notamos el apoyo de nuestra afición. El ambiente que está habiendo... no les podemos pedir más. El Bernabéu apretó contra el Bayern".

La ocasión fallada por Vinicius / .

POLÉMICA ARBITRAL

Siguiendo con su intervención, fue preguntado por las jugadas polémicas en estos días en los dos partidos entre Barça y Atleti, dos de sus rivales directos. Esto opinaba respecto al posible penalti a favor del Barça por mano de Pubill: "Todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que sigue ocurriendo. No voy a cambiar mi opinión". Dardo, otra vez, sobre la diferencia de trato que, según el entrenador madridista, hay entre el arbitraje en España y Europa para el Barça. Además, considera que si algún equipo no debe sentirse perjudicado por decisiones arbitrales, ese es el equipo de Flick. "No quiero entrar en esas valoraciones. Ya hemos visto lo que ha pasado la semana pasada y sigue pasando. Es lo que sigo viendo semana tras semana". Esto decía en referencia a la roja anulada sobre Gerard Martín.

De una comparecencia que parecería ser de las más tranquilas, terminó sacando la escoba a pasear. "No desconfío de lo que estamos viendo. Nos pasó después del partido. Es difícil de verlo también en Europa. Por ejemplo, la roja a Tah por la entrada de Mbappé. En el caso del fútbol español todavía esperamos una explicación. Hay muchas dudas. Son cosas que están ahí". En definitiva, el téncnico del Real Madrid no quiso decir que su equipo ha cosechado victorias o derrotas por actuaciones de los árbitros, pero si mostró su malestar respecto a la vara de medir en un campo u otro.