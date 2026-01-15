Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: "Tenemos mucho margen de mejora"

Álvaro Arbeloa se presentó como nuevo entrenador del Real Madrid como alguien que no tiene miedo al fracaso. Pero a las primeras de cambio, el técnico del Castilla ascendido para relevar a Xabi Alonso, se llevó el primer gran golpe. A pesar de la relación personal que une a ambos desde hace años, el trabajo difumina la amistad. En su primera evaluación del siniestro total en Copa contra el Albacete de Segunda, sin citarlo expresamente, se acordó de su antecesor en el cargo.

¿Por qué ha dejado de correr el Real Madrid?

"Estaba convencido de que la lista era la adecuada. Los jugadores que había eran un gran equipo. Tengo una gran plantilla, de futbolistas de talento, diferenciales. Con un día de un nuevo entrenador es difícil hacer todo lo que les he pedido. Tenemos muchos jugadores que recuperar a su máximo nivel físico", desgranó tras el doloroso 3-2 encajado en el Belmonte, donde Arbeloa fue inferior en planteamiento y forma tras su toma de posesión apenas unas horas atrás.

Arbeloa: "No me arrepiento de la convocatoria. Volvería a hacerla igual" / Real Madrid TV

Fue la asunción del relato trasladado desde el Real Madrid, donde se justificó el cese de Xabi Alonso, camuflado de "mutuo acuerdo", por no asumir el cambio en la preparación física. Cuando el vasco llegó al cargo para el que firmó hasta 2028 llegó con su 'staff'. Le permitieron hacerse cargo de todos los apartados para formalizar una transición real con Ancelotti que no llegó a traducirse en una transformación. El equipo blanco no corría el año pasado y esta temporada tampoco lo hace.

Cuando a Xabi Alonso se le trasladó la necesidad de recuperar a Pintus, resguardado en una oficina como 'performance manager', se sintió suplantado. El trabajo de Ismael Camenforte, que le había acompañado en el doblete del Leverkusen, un experto en metodología, no había sido suficiente. A partir de ahí, el "lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido", común en las despedidas de Xabi Alonso y todo un equipo sobre el que se carga ahora cierta herencia recibida.

Refugiados en el 'método Pintus'

"Perder nunca es un alivio. No era nuestro objetivo perder hoy aquí. Tenemos mucho margen de mejora en lo físico. Para eso está Antonio, para darnos un punto más. Hace falta", insistió Arbeloa después de que el Real Madrid tocase fondo en el Belmonte. Como diagnóstico contrario, el hecho de que cualquier combinación debería haber sido suficiente para superar a un Albacete que es 17º en Segunda. Una posición que no le hizo verse inferior en el conjunto de los 90 minutos.

Antonio Pintus, durante la temporada 2023/2024, en la que el Real Madrid consiguió la 15 Champions. / ANDY RAIN / EFE

La caída en octavos de Copa no fue circunstancial. Los cambios mejoraron más al equipo de la categoría de plata que al que venía de perder contra el Barça en la Supercopa, una 'derrota moral' que no cambió el destino de un Xabi Alonso que llevaba sentenciado desde la derrota frente al Celta en Liga. El mantra de la preparación física se ha repetido en varias fases de la temporada presente, pero también de la anterior, en la que se puso el foco en Pintus, aunque el italiano fue relegado a un segundo plano por el 'staff' de Ancelotti.

Con todo, los 15 minutos abiertos a la prensa en la primera sesión de Arbeloa como nuevo entrenador dejaron claro que el ex de la Juventus, ganador de cinco Champions, tendrá un papel fundamental. Se puso a la cabeza de una sesión en la que mostró más implicación que los jugadores participantes en la misma, evidenciando que el estado físico del Real Madrid se debate entre el querer y, desde hace tiempo, en el poder. Un problema sistémico independiente de los entrenadores.