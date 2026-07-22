Arbeloa irrumpe por Gonzalo García: el Fulham negocia con el Real Madrid

El futuro de Gonzalo García vuelve a estar rodeado de incertidumbre. Cuando parecía que la opción de continuar en el primer equipo del Real Madrid ganaba fuerza tras convencer a José Mourinho en los primeros entrenamientos de la pretemporada, una nueva alternativa ha irrumpido desde Inglaterra.

Según ha informado The Athletic a través de Mario Cortegana, el Fulham ya mantiene conversaciones con el conjunto blanco para intentar cerrar el fichaje del delantero este mismo verano.

Detrás del interés del club londinense se encuentra Álvaro Arbeloa. El técnico español conoce perfectamente sus cualidades y quiere convertir al atacante en una pieza importante de su nuevo proyecto en la Premier League. De hecho, el entrenador está implicado directamente en las gestiones para convencer al jugador de que dé el salto al fútbol inglés.

El Real Madrid, por su parte, no cierra la puerta a una posible salida. Eso sí, la intención de la entidad blanca pasa por mantener cierto control sobre uno de los talentos más prometedores de La Fábrica. La fórmula que se estudia incluiría algún tipo de derecho preferencial, como una opción de recompra o mecanismos similares que permitan al club recuperar al futbolista en el futuro si continúa con su progresión.

Una situación que cambia el escenario

La información publicada por The Athletic contrasta con la que desveló este martes Arancha Rodríguez en COPE, donde aseguró que Gonzalo había convencido a José Mourinho y que sus opciones de quedarse en la primera plantilla habían aumentado notablemente. Sin embargo, ambos escenarios no son incompatibles.

El técnico portugués valora muy positivamente el perfil del delantero y quiere seguir observándolo durante la pretemporada, pero no puede garantizarle un papel relevante dentro de una plantilla en la que tendrá una enorme competencia por los minutos. La presencia de jugadores como Kylian Mbappé o Endrick dificulta que Gonzalo tenga asegurado un protagonismo inmediato.

Ahí reside el gran dilema del atacante. En el Fulham tendría la confianza total de Arbeloa, un proyecto diseñado para darle continuidad y protagonismo desde el primer día. En el Real Madrid, en cambio, seguiría formando parte de uno de los equipos más competitivos del mundo, aunque sin la certeza de disponer de los minutos que necesita para continuar su crecimiento.

Por ahora, la decisión está en manos del propio Gonzalo García. El Fulham aprieta para llevárselo, el Real Madrid busca proteger su futuro con una fórmula que le permita mantener el control sobre el jugador y Mourinho sigue valorando seriamente su continuidad. Las próximas semanas serán decisivas para conocer cuál será el siguiente paso en la carrera del delantero madridista.