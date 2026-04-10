Arbeloa, indignado: "Es un penalti aquí y en la luna... Es una más"

Álvaro Arbeloa no ocultó su cabreo e indignación tras el pinchazo ante el Girona en el Santiago Bernabéu. No tanto por el mal juego de su equipo, al que le volvió a faltar puntería, sino más por el penalti no señalado sobre Kylian Mbappé en el tiempo de descuento.

"Es un penalti aquí y en la luna. Es una más, otra semana más", afirmó el entrenador blanco. "No entiendo cuando entra y cuando no el VAR. Ya dije ayer mi opinión. Es una acción para mí, clarísima. Hemos tenido muchas con los árbitros, con este, la semana pasada en Mallorca... lo de siempre", añadió.

En su análisis, Arbeloa dejó claro que el Madrid mereció ganar: "Me voy con la sensación de que sin hacer el partido más brillante, eso está claro, es un partido que tendríamos que haber ganado con todas las ocasiones que hemos tenido y con lo poco que hemos concedido al Girona. No me puedo preocupar por los jugadores que llevan estas cifras (Mbappé y Vinicius). Son dos de los cuatro o cinco mejores jugadores del mundo, son cosas que tenemos que mejorar como equipo".

"Vamos a pensar en el miércoles, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, preparar bien el partido, mejorar lo de la ida. Sabemos que el miércoles es nuestro partido, toda la energía a ponerla a ir a Alemania a ganar, y a morir allí", explicó el entrenador sobre el partido ante el Bayern de Champions.

Mbappé, durante el partido ante el Girona / Agencias

Entre los futbolistas más señalados estuvo Camavinga, al que Arbeloa también cuestionó: "Se siente muy cómodo de 6, es en la posición donde entiende Camavinga que más rinde. Quizás necesita ubicarse de manera distinta en ese puesto y era una buena opción para iniciar hoy".

"Hemos visto a Bellingham con buenas sensaciones, ágil, con confianza. Le ha venido muy bien para coger ritmo y sensaciones. Tenemos que estar muy contentos con su partido, positivo para él", sentenció sobre el inglés, que dejó mejores sensaciones que su compañero en el centro del campo.

Además, Arbeloa también lanzó un dardo a su plantilla por la intensidad: "Para ganar a cualquier equipo necesitamos dar el 200 por ciento. No somos un equipo capaz de ganar siempre al 90 por ciento. Si no, te pueden pasar accidentes como los que estamos teniendo de manera demasiado continuada".

"La sensación la tendré el día que la perdamos (la Liga). Esto es el Real Madrid y hasta el último día hay que pelear", concluyó sobre que el campeonato ya esté decidido.