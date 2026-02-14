Arbeloa: "Grandes equipos no habían sido capaces de ganar a la Real Sociedad"

Álvaro Arbeloa estaba, lógicamente, satisfecho con el triunfo de su equipo (4-1) frente a una Real Sociedad que notó en exceso el esfuerzo realizado unos días antes frente al Athletic Club en la Copa del Rey. Además, aprovechó para elogiar a Vinicius Junior y calentar motores de cara al duelo ante el Benfica.

Por contra, el Real Madrid pudo sacar provecho de una semana limpia al estar eliminado de la Copa y superó con claridad al conjunto donostiarra. "Lo estamos haciendo bien sabiendo que todavía tenemos mucho que mejorar", explicó Álvaro Arbeloa.

El técnico madridista no solo elogió a Vinicius, sino que aseguró que el brasileño está al máximo nivel desde que él se hizo cargo del equipo. "Llevo un mes viendo un gran Vinicius, no solo este partido. Desde que he llegado yo está haciendo partidos de mucho nivel, siendo desequilibrante. Va más allá de los números, condiciona partidos y defensas rivales. La cantidad de jugadores que es capaz de atraer... Es uno de los mejores del mundo y una suerte poder entrenarle. Es un chico fantástico, con un corazón muy grande y un gran compañero".

La alegría por el triunfo ante la Real Sociedad sirve para que el Madrid se rehaga anímicamente pensando en el duelo de la Champions ante el Benfica de José Mourinho. "Espero que no se repita la historia en Lisboa. Vamos prevenidos de la dificultad del partido, del rival", afirmó Arbeloa. "Tenemos que hacer un gran partido, no conformarnos con el resultado. Lo tenemos reciente y sabemos lo complicado que va a ser".

En un análisis más táctico, el técnico madridista consideró que ante la Real "hemos hecho un gran partido defensivamente. También la primera parte se ha visto un equipo más suelto en campo contrario, con más velocidad. No es fácil, pero destacar que hemos trabajado muy bien durante la semana. Hoy la Real ha hecho nuestro papel porque jugaron entre semana y nosotros el de otros equipos. Hemos tenido una semana limpia de trabajo y se ha notado desde el principio".

Tranquilidad con Mbappé

Álvaro aseguró que con Kylian Mbappé han sido prudentes pensando en la Champions, pero que estará apunto para Da Luz. "Mbappé está bien. Tiene unas pequeñas molestias en la rodilla desde bastante tiempo de la temporada. Hace un gran esfuerzo cada vez que sale al campo. No queríamos correr riesgos para que estuviera para salir de inicio en Lisboa y así será".

Arbeloa valoró el regreso de Dani Carvajal después de que el veterano lateral haya tenido que esperar mucho tiempo para volver a pisar el césped. "El primer paso para que Carvajal sea titular lo ha dado hoy. Me ha gustado la ovación del estadio. Tenemos muchos partidos por delante. Trent y Dani vienen de un periodo de baja y ninguno está en disposición de jugar 90 minutos cada tres días. Son jugadores diferentes que nos pueden dar distintas cosas. Mi objetivo es tenerlos al 100%".

Igualmente tuvo palabras de elogio para Trent Alexander Arnold, quien asistió a Gonzalo en el primer tanto. "No voy a decir que Trent me ha sorprendido. Me ha parecido un chico muy inteligente, que entiende muy bien el juego y lo que queremos de él. No es el típico lateral que va a estar siempre en amplitud, va a jugar mucho por dentro. Para nosotros es una suerte tener un jguador así. Teniendo a Gonzalo en área, podría buscar opciones de centro. Cuando robamos nos lanza muy bien los contragolpes. Un gran jugador".

Defensa de Huijsen

El entrenador madridista no quiso dejar a nadie atrás y defendió el partido de Dean Huijsen a pesar de que el central andaluz provocó el penalti del gol donostiarra. "Evidentemente, en esa acción ( de Huijsen) es el oficio de ser defensa. Puedes estar 90 minutos muy bien y en una acción echarlo abajo, pero no ha sido su caso. No olvidemos que tiene 20 años, tiene que seguir dando este nivel y seguir cogiendo la experiencia y la exigencia del Madrid. Tiene que estar muy contento del partido de hoy y su rendimiento".

Con un punto de euforia, el técnico blanco confesó que "me encanta este tipo de victorias. Esto es lo que queremos, que disfruten con nuestro juego. Ojalá todos los partidos fueran así. Muy contento por cómo hemos preparado la semana. No olvidemos la dificultad de este equipo (la Real Sociedad). Grandes equipos no habían sido capaces de ganarles", dejó caer, tal vez dejando un mensaje para el Barça.

En todo caso, recogió cable al final asegurando que "esto será muy largo, lo sabemos. Es una batalla que será larguísima y seguro que tiene altibajos. No queda otra que pensar en el martes. Semana tras semana afrontaremos los partidos de la mejor manera".