Arbeloa gana terreno para seguir

Álvaro Arbeloa llegó como un parche circunstancial al banquillo del Real Madrid en sustitución del cesado Xabi Alonso. El técnico salmantino arrancó mal en su presentación, eliminado de la Copa en Albacete. La derrota en Lisboa ante el Benfica tampoco ayudó, porque obligó al equipo a jugar el play-in ante el City, a los que se sumaron dos borrones ante Osasuna y Getafe.

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El apretado calendario le ha ido dando oportunidades de borrar esas huellas negativas. Poco a poco ha cambiado la cara del equipo y ha empezado a ilusionar a una afición que llevaba descorazonada y lánguida demasiado tiempo. El madridismo atraviesa un momento de esperanza viendo jugar a su equipo, más sólido y con un plan de juego del que adolecía desde hace más de año y medio.

“No es fácil llegar en mitad de una temporada e ir viendo cómo funciona mejor el equipo. Ya sé cómo son mis jugadores y seguro que aún me queda mucho, porque vamos a recuperar gente como Militao, ahora ya está Jude. Tenemos mucho margen de mejora”, afirmaba tras ganar el derbi.

En racha

El Madrid enlaza una racha de cinco victorias consecutivas, dos ante el City y una contra el Atlético de Madrid. El valor de derrotar a Mourinho y Guardiola, dos veces, y a Simeone lanzan las expectativas sobre el técnico, que carga en el haber de los jugadores dicho registro.

Arbeloa se está ganando al vestuario para que trabajen en la misma dirección / EFE

"Eso deja en buena posición al equipazo que tengo. Cuando tienes a los mejores y están implicados todo es más fácil”, afirma en un intento claro de tener ilusionado a todos sin excepción. Está consiguiendo implantar la cultura del esfuerzo imponiendo el colectivo a la individualidad: “Busco un equipo más compacto. A veces tenía la sensación de que esperábamos a la inspiración”.

Aspirantes

Arbeloa sabe que su futuro pasa por ganar algún título, pero en el club empiezan a plantearse contar con él para la próxima temporada incluso sin subir trofeos a las vitrinas. Para eso, debe mantener el nivel que están dando, que siga sacando máximo provecho de la plantilla. Tiene que convencer a esas estrellas que han estado lesionadas, como Mbappé y Bellingham, y hacerles ver que “ningún jugador es mejor que un equipo”, que dijo Alfredo di Stéfano.

Los últimos resultados sumados al logro del técnico de activar a un vestuario dormido, ilusionan al club en esta recta final de temporada. Klopp, Cesc, Allegri, Nagelsmann, Pochettino… quedan en ‘stand by’. Florentino Pérez empieza a creer que puede ser el revulsivo que necesitaban, además de dar visibilidad a una cantera olvidada por los últimos entrenadores.