Arbeloa, fuera tras quebrar en abril

No hay marcha atrás, Arbeloa no seguirá al frente del Real Madrid la próxima temporada después de arruinar las posibilidades de ganar algún título en un mes en el que la quiebra de los blancos ha sido total. Ha ganado uno de los seis partidos que ha disputado en los que se jugaba la Champions y la Liga.

Mejor sin las estrellas

Si le quedaba alguna esperanza de dar continuidad a su estancia en el banquillo, Arbeloa ha arruinado sus opciones pese a intentar ser políticamente correcto con el pensamiento de las altas esferas del club. El Madrid solo ha jugado bien y convencido en marzo, ganando cinco partidos consecutivos que ilusionaron a su afición.

Un mes en el que se acumularon las bajas y en el que Arbeloa ideó un equipo disciplinado que cumplió a rajatabla lo que planteaba en la pizarra. Sin Mbappé, Bellingham, Militao, Rodrygo, Mendy, Asencio, Carreras, Alaba y Ceballos, el técnico obtuvo sus mejores resultados eliminando al Manchester City y ganando el derbi, además de al Elche y al Celta.

Mourinho podría ser el relevo de Arbeloa en el Real Madrid / Europa Press

En abril recuperó a casi todos con Mbappé y Bellingham para volver a ser un equipo vulgar y perdedor. Arbeloa no se atrevió a mantener lo que funcionó y volvió a caer en la trampa de poner a jugadores con los que el Madrid ha demostrado que deja de ser un colectivo para volverse individualista y anárquico. Y todo, sin valorar la diferencia de trato hacia sus jugadores con o sin “sofá gris”.

Alargando la agonía

En la Champions cayó eliminado en cuartos de final contra el Bayern perdiendo los dos partidos. En la Liga se ha dejado siete puntos de doce perdiendo en Mallorca y empatando ante el Girona y el Betis. Solo fue capaz de ganar al Alavés y lo hizo pidiendo la hora y con todas sus estrellas. Lo peor no fue perder, fue la pobre imagen futbolística de un equipo que alarga su agonía con el salmantino al frente.

Arbeloa se ha quedado sin futuro y el Real Madrid ya busca sustituto. No tiene prisa con un mes de competición por delante, pero tampoco pausa ya que debe elegir entrenador entre los Mourinho, Allegri, Klopp, Pochettino, Deschamps... para consensuar refuerzos y salidas del próximo proyecto. Mucho trabajo por delante y todo con las reservas económicas al límite.