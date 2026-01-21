Arbeloa, el fontanero de Florentino

Florentino Pérez se metió en un apuro cuando decidió echar por sorpresa a Xabi Alonso. La afición no lo encajó bien y mostró su disconformidad en el partido ante el Levante. Su manera de expresarlo fue con pitos u abucheos al equipo y a los ‘culpables’ de la salida del tolosarra, y pancartas contra el presidente.

Eligió a Álvaro Arbeloa para dirigir a un equipo extraviado. El salmantino es un tipo sin complejos, decidido, al que las críticas le resbalan al más puro estilo Luis Enrique. Un seguidor confeso de Florentino Pérez y al que marcó su etapa a las órdenes de José Mourinho. Es de los que mira hacia adentro, de los que protege a los suyos poniendo la espalda para evitar daños y propiciando el enfrentamiento si es menester.

Confabulaciones

Blinda a los jugadores de las críticas y ataca a quien lo hace. Le da lo mismo dudar de un sector del madridismo y acusar al entorno de una campaña contra el Real Madrid, contra los jugadores y contra el presidente. “Yo sé de dónde viene”, asegura sin dar más pistas de la supuesta confabulación.

Florentino recurrió a él para arreglar las cañerías de una instalación atorada, de la que empieza a salir el agua a chorros tras ajustar algunas tuercas. Las primeras, sentar unas bases elementales basadas en lo que es y significa ser del Real Madrid

Gloria al jugador

“Los jugadores me han recibido muy bien y me están ayudando. Han entendido perfectamente lo que es el Real Madrid. El Madrid va de pasión, de carácter, de afición, de esfuerzo…", dice alejándose de conceptos tácticos y pizarras. Su primera misión ha sido blindar el vestuario y para eso regala los oídos a las estrellas consciente de que su sino depende de ellos.

“Es una victoria de los jugadores, es de los chicos, las medallas son para ellos y para el público del Bernabéu. Si queremos ganar cosas les necesitamos”, subraya para salirse del foco y es que en cada comparecencia, lleva seis en nueve días, deja una perla defendiendo el ADN blanco y atacando a quien lo cuestiona.

El ‘Espartano’

Arbeloa es el fontanero que necesitaba Florentino Pérez en el momento más difícil de su segunda etapa en la presidencia. De momento, todo está saliendo bien, apretando las tuercas necesarias que espera no se pasen de rosca. El viento está soplando a su favor con la goleada al Mónaco en la Champions y la derrota del Barça en Anoeta.

Pero como bien dice “quedan muchos partidos”, y muchas batallas públicas para defender y proteger a los jugadores, al club y a una afición dolida a la que intenta recuperar. Es Arbeloa el ‘Espartano’, educado en la cantera del Real Madrid donde está prohibido rendirse incluso si hay que morir matando. Y en eso es un maestro al que no le van a doler las heridas de la crítica.