Arbeloa ‘fabrica’ su propio Madrid

La cantera del Real Madrid no ha tenido visibilidad desde hace demasiados años. Carvajal y Nacho fueron los últimos en dar el salto directo, a los que se han sumado Asencio y Gonzalo esta temporada tras casi 15 años de sequía. Sin embargo, Arbeloa está fabricando su propio Real Madrid de la mano de los jugadores con los que ha crecido en los banquillos de ‘La Fábrica’.

Lesionados y oportunidades

Ancelotti y Zidane han sido los dos técnicos más exitosos de la última década blanca. Su apuesta fue siempre por las estrellas sin dar cabida a jugadores de la base hubiese o no lesiones. Sus alineaciones se repetían hasta la extenuación y el agotamiento de muchas de ellas las ponía en riesgo de lesión.

Arbeloa recibió esa herencia cuando se hizo cargo del equipo a mediados de enero. En los 15 partidos que lleva en el banquillo, la plantilla suma 75 bajas por lesión, una media de 5 por partido, más otros 7 sancionados. Ausencias que le han obligado, a la vez que le ha dado la oportunidad, de recurrir a esos jugadores con los que se ha cruzado en la temporada y media que estuvo entrenando al Juvenil A y al Castilla.

Thiago al frente

Ha utilizado a ocho jugadores que suman 23 participaciones entre todos. El Madrid arrastraba serios problemas en el centro del campo y Arbeloa se ha ‘inventado’ a Thiago para fortalecer una línea bajo sospecha. El centrocampista de Fuenlabrada marca el camino e ilusiona al resto. Su participación no pasa de anecdótica como ha ocurrido en los últimos años salvo en el caso de Asencio o Gonzalo, aunque este último se está quedando en el camino.

Canteranos de Arbeloa / Sport

La coronación del trabajo de Arbeloa se pudo ver en el partido contra el Elche. Un compromiso de Liga importante en medio de la eliminatoria de la Champions ante el City. Dispuso de cuatro canteranos en el once de salida con Carvajal, Fran, Valverde y Thiago (Vinícius pasó fugazmente por el Castilla donde jugó solo 5 partidos).

Nueve ante el Elche

Con 2-0 en el marcador, empezó a dar descansos a jugadores clave para ese partido del martes en Anfield. Sentó a Vinícius, Tchouameni, Valverde, Thiago, Rudiger y Brahim. Dos de ellos eran canteranos, para sacar a cinco más: Diego Aguado, Yáñez, Manuel Ángel, Gonzalo y Palacios.

El Madrid acabó el partido con siete jugadores criados en ‘La Fábrica’ para redondear el marcador con un contundente 4-1. En total participaron en el triunfo nueve jugadores de la cantera de los 17 que jugaron. Algo así no pasaba en el equipo blanco desde la ‘Quinta del Buitre’, que dieron visibilidad en el primer equipo a una de las canteras más prolíficas del mundo.