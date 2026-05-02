Arbeloa: “Evitar hacer pasillo al Barça no me motiva”

Álvaro Arbeloa dice que solo le preocupa “ganar al Espanyol” y que no le motiva evitar “hacer pasillo al Barça”. De su futuro y de que se hable de Mourinho, dice el suyo es solo el encuentro ante el Espanyol. No negó su enfrentamiento con Ceballos, “eso se queda en el vestuario”; aseguró que los jugadores no le han “decepcionado”, se escudó en que “la edad media de la plantilla es muy joven” para explicar dos años de fracasos, pero sí reconoció que “el talento no da para ganar individualmente partidos”.

Barça y Espanyol

“¿Aliciente extra ganar al Espanyol para no hacer el pasillo al Barcelona? No es mi mayor motivación, la única es ganar los tres puntos”, afirma, y huye de preocupaciones sobre su futuro: “Me centro solo en este partido, mi futuro es mañana. Cada partido para mí en el Real Madrid es la vida”.

Ensalza las condiciones del Espanyol y el buen trabajo de Manolo García: “Los dos necesitamos ganar por situaciones diferentes. Es un campo complicado, con un gran ambiente y un fantástico entrenador. Sus resultados no corresponden a al buen trabajo que hace. Me ha gustado muchísimo el Espanyol. Le respeto mucho”.

El vestuario

Llegó el momento de analizar los problemas que ve en el equipo, aunque tira balones fuera como en el ‘caso Ceballos: “Hace 20 años entré en este vestuario y aprendí que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda vestuario Real Madrid”. Pero choca que asegure no estar “decepcionado” con ningún jugador. “No, claro que no, Los he defendido públicamente y lo seguiré haciendo. Con la mayoría he tenido una relación franca. Los defenderé siempre”

“Somos un equipo muy joven, con una media de edad baja. Hay grandes jugadores, con personalidad y experiencia que han hecho una excelente labor. Falta leer mejor las situaciones en el campo y ese puede ser un pecado de juventud, pero hay personalidad en este equipo”, subraya para negar que falten líderes.

Fracasos y árbitros

Los blancos llevan dos años de fracasos y Arbeloa lo analiza así: “Es verdad que hemos dejado de ganar ante muchos rivales contra los que no se debían escapar los puntos. Eso es lo que más duele. Para nosotros hay situaciones difíciles de controlar demasiado a menudo, como ante el Betis y el Girona, pero también tenemos mucho que mejorar”.

Hace referencia a esos dos partidos recordando los perjuicios arbitrales a los que están sometidos: “Han pasado muchas cosas en muchos partidos. Pero los resultados están lejos de lo que tiene que ser el Real Madrid, porque nadie gana hoy sin bajarse del autobús. Tenemos que mejorar mucho los planteamientos colectivos”.

Individualismo

“Hoy no nos da con el talento de jugar de manera individual. La idea tiene que ser colectiva, con unos patrones de juego, una lectura de cada situación. Si cumples con todo eso, la mentalidad sería diferente a la que hemos tenido”, subraya, y reconoce que Gonzalo “juega menos de lo que merece por su talento, pero en su puesto hay una competencia enorme”.

Y cerró su comparecencia valorando a Mastantuono: “Tiene talento y una grandísima madurez, no parece que tenga 18 años, Tiene un futuro extraordinario, por sus capacidades, compromiso y mentalidad. En el Madrid los argentinos tienen siempre cavidad por su mentalidad ganadora”.