Arbeloa: "Espero que la derrota no nos suponga nada a nivel mental"

Arbeloa fue uno de los grandes culpables de la derrota del Real Madrid en Pamplona. El salmantino se equivocó con los cambios y tardó en reaccionar al inicio del duelo. La derrota de los blancos da vía libre al Barça para asaltar el liderato y Arbeloa sabe que el equipo tiene mucho que mejorar: "No estoy tocado, sabía que esto iba a ser muy largo, queda muchísima. Nos falta velocidad en el juego; o mueves el balón más rápido o te defenderán muy fácil. Hay que tener desborde por las dos bandas. Volcamos mucho por la izquierda, pero hay que hacerlo también por el otro lado. El miércoles hay otra final y debemos encarar de la mejor manera", explicó en rueda de prensa.

La primera parte del conjunto merengue fue muy floja. Osasuna consiguió dominar el duelo tras unos malos primeros minutos y el gol de Budimir de penalti fue el primer golpe del Madrid: "Nos ha faltado en el primer tiempo, además de control, mover el balón más rápido y crear peligro. Hay que seguir insistiendo en cada jornada. Quedan muchos partidos y hay margen de mejora. Si no estás al cien por cien, cualquiera te puede ganar. Cada salida será muy difícil", analizó Arbeloa.

El delantero croata de Osasuna Ante Budimir celebra su gol durante el partido de la jornada 25 de LaLiga que disputan CA Osasuna y Real Madrid, este sábado en el estadio de El Sadar de Pamplona / Villar López / EFE

El Real Madrid venía de una leve mejora en los últimos duelos, sumando cuatro victorias consecutivas tras la debacle en Lisboa, pero para el técnico esto no es suficiente: "Siempre hay que igualar la intensidad del rival; para enlazar cuatro o cinco partidos, no hemos sido capaces. Hacíamos las cosas muy bien, pero esto va de hacerlo cada semana. No nos vale solo pararnos en el cuarto partido".

Uno de los grandes señalados fue Mbappé. El francés lleva semanas sin estar a su mejor nivel, pero Arbeloa le quitó importancia a su encuentro: "Mbappé descansó el fin de semana pasado contra la Real Sociedad, que no era cualquier equipo; es algo de lo que habló con los médicos y Kylian. Cuando está preparado para jugar, lo hace".

En cuatro días los merengues se juegan el pase a octavos de la UEFA Champions League ante el Benfica y este encuentro puede ser clave para la temporada: "Espero que la derrota no nos suponga nada a nivel mental; en cuatro días nos la volvemos a jugar. El equipo muestra la fortaleza en momentos de dificultades; creo mucho en mis jugadores, en el trabajo que están haciendo, y con esto hay que seguir trabajando".