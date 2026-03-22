Real Madrid
Arbeloa emula a Flick: ¡Trent, al banquillo por llegar tarde!
El salmantino da un aviso para sus futbolistas al castigar ejemplarmente al inglés en el derbi
Álvaro Arbeloa sigue sorprendiendo en sus primeros meses como entrenador de élite. Su evolución desde el primer día es notable y ante el Atleti quiso marcar unos límites muy claros a sus futbolistas. Dejó a Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el banquillo, ya que siguen sin estar al 100% para jugar, pero la suplencia de Trent Alexander-Arnold tiene un motivo disciplinario.
Según ha explicado el MARCA, la razón de la inesperada titularidad de Daniel Carvajal es que el inglés llegó tarde a uno de los últimos entrenamientos de esta semana. Una medida que recuerda a Hansi Flick. El alemán dejó varias veces a futbolistas azulgranas en el banquillo por llegar tarde y el salmantino lo emuló en el derbi.
Trent no será suplente por ningún tema físico ni deportivo. Carvajal no está bien, pero el inglés traspasó una nueva línea roja creada por el técnico. Ahora tendremos que ver si sigue con esta medida en los siguientes duelos o si ha sido una cosa puntual.
La decisión de Arbeloa es un aviso para sus futbolistas. Ahora empieza lo más importante de la temporada y el salmantino no está dispuesto a dejar pasar nada a sus jugadores. El técnico quiere mantener la disciplina y el orden dentro del vestuario.
Ahora toca ver cómo está Carvajal en su primer duelo de máxima exigencia desde su vuelta tras lesión. El capitán blanco no es el mismo que maravilló al Bernabéu años atrás e incluso se ha quedado fuera de la última convocatoria de Luis de la Fuente. Es la primera vez desde que debutó con España que no va convocado estando disponible físicamente.
Es un castigo ejemplar de Arbeloa. El Real Madrid jugará con los dos laterales suplentes. Carvajal tiene por delante a Trent y Fran García será titular en la izquierda tras la baja por lesión de Mendy y las molestias que arrastra Carreras desde hace una semana.
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