Arbeloa elige su nuevo coche: "Alcanza los 100 kilómetros por hora en 5 segundos"

Álvaro Arbeloa no lleva ni un mes en el primer equipo del Real Madrid y ya ha recibido un regalo por parte de uno de los patrocinadores del club. El entrenador charro recibió su nuevo coche de BMW, el patrocinador principal del conjunto blanco. La plantilla del Real Madrid recibió en octubre sus nuevos vehículos para esta temporada, pero Álvaro Arbeloa, tras su llegada a los banquillos del primer equipo el 12 de enero, faltaba el suyo.

El club, a través de su patrocinador principal, BMW, recibe cada año una flota de vehículos para toda la plantilla y su actual técnico ya ha elegido su nuevo y flamante automóvil.

La mayor oferta de vehículos electrificados y variantes mecánicas, consolida un gran año en cuanto a la elección de modelos, predominando el BMW i7 y el BMW XM. Cada año, el club recibe una completa colección de vehículos gracias a su acuerdo con BMW, destinada tanto a jugadores como al cuerpo técnico. En este contexto, el actual entrenador madridista ya ha seleccionado el automóvil que le acompañará en su nueva etapa profesional.

Arbeloa no heredó el coche de Xabi Alonso

La amplia oferta de modelos electrificados y diferentes configuraciones mecánicas ha marcado un año destacado en la elección de vehículos, con especial protagonismo para el BMW i7 y el BMW XM. Arbeloa tuvo la opción de quedarse con el BMW i7 que utilizaba su excompañero y amigo Xabi Alonso, pero finalmente rechazó esa posibilidad.

En su lugar, el técnico optó por un modelo que destaca por su rendimiento y tecnología, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas cinco segundos, una auténtica joya de la ingeniería alemana.

El nuevo coche elegido por Álvaro Arbeloa / SPORT.es

Del triciclo al referente eléctrico de BMW

Tal y como se ha podido comprobar en diversas ocasiones desde su llegada al banquillo madridista, Arbeloa ya circula con su nuevo coche: el BMW xDrive45, considerado uno de los referentes eléctricos más importantes de la marca bávara.

Este modelo, que ha sido actualizado en los últimos años con importantes mejoras mecánicas, ya había sido elegido anteriormente por jugadores como Eduardo Camavinga y Alexander-Arnold. Ahora, el entrenador se suma a esta elección para desplazarse por las calles de Madrid al volante de este exclusivo SUV eléctrico.