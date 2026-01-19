Arbeloa ejerce de Mourinho y divide al madridismo

Álvaro Arbeloa dirigió su segundo partido como entrenador del Real Madrid después de perder el primero ante un equipo de Segunda División, el Albacete, y quedar eliminado de la Copa del Rey. Eso disgustó a la afición, que venía de perder la final de la Supercopa ante el Barcelona y acabó con Xabi Alonso despedido. La reacción del Bernabéu fue pitar a los que cree culpables del despido (Vinícius, Bellingham y Valverde, además de al equipo) y al responsable de todo, Florentino Pérez.

Pero Arbeloa tiene su propia teoría del enfado de la afición. Cuando le preguntaron qué le parecían los pitos a Florentino Pérez, contestó: “Yo sé de dónde vienen los pitos y las campañas. Los pitos vienen de gente que no quiere al Real Madrid. Para mí es una suerte tener a un presidente que es la persona más importante de la historia de este club junto a Santiago Bernabéu. Lo ha ganado todo y sé de dónde vienen los pitos”.

De espartano a censor

Mal empieza el ‘censor’ blanco al mejor estilo de su mentor José Mourinho. Si pone en tela de juicio la libertad de expresión de un sector del madridismo, empieza a dividir como hizo el entrenador portugués en su enajenado paso por el banquillo blanco. Es cierto que no fue una sinfonía completa la que pitó al presidente del Real Madrid, pero merece el mismo respeto que quien le aplaude.

El ‘espartano’ Arbeloa ha aterrizado como se esperaba, cuestionando a quienes no comulgan con el catecismo que imparte el sector más extremo del madridismo, ese que no admite críticas y cuestiona al seguidor que no lo sigue a pies juntillas. Una espita que abrió Mourinho al que siguieron muchos de los jugadores que estaban en el equipo, entre ellos el salmantino

Como Mourinho

En su presentación en vísperas de caer en Albacete, le preguntaron por Mourinho, y no se escondió: "Sabía que no faltaba esta pregunta. No he hablado con José todavía. Fue un privilegio ser entrenado por él. Lo llevo en mí. Influyó mucho en mí pero yo voy a ser Álvaro Arbeloa. No he tenido miedo al fracaso nunca, pero si quisiera ser Mourinho fracasaría estrepitosamente".

En lo deportivo está consiguiendo ese fracaso, aunque acaba de empezar y es de recibo que merezca el beneficio de la duda. Al menos hasta que pasen los 100 primeros días. Sin embargo, en sus mensajes imita demasiado bien al actual entrenador del Benfica, al que tendrá el placer de abrazar el próximo 28, cuando el Madrid visite el estadio Da Luz de Lisboa, en el último partido de la primera fase de la Champions League.