Arbeloa: "Me duele cuando todos los equipos corren más que nosotros"

Arbeloa evitó uno de los desastres más grandes que le quedaban esta temporada: hacerle el pasillo al FC Barcelona en el Camp Nou. Los blancos superaron al Espanyol en un partido competido y siguen vivos, al menos matemáticamente, en la pelea por la Liga una semana más.

"Hemos conseguido la portería a cero, que llevábamos mucho sin conseguirlo y es muy importante; muy contento por el triunfo, hemos dominado, hemos trabajado muy bien. Vinicius, ha estado increíble una vez más; es capaz de hacer goles, dar asistencias, es un peligro constante siempre que coge el balón, ha sido el líder del equipo una vez más", explicó en rueda de prensa.

Los blancos ganaron, pero la gran noticia de la semana en la capital era la escapada de Mbappé mientras se jugaban la Liga: "No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Todos saben lo importantes que son estos partidos para nosotros. Somos un club que, por suerte, no existirá un jugador más grande que el Madrid. Todos mis jugadores lo entienden".

Mbappé, con la camiseta del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Eso sí, cuando le preguntaron por la diferencia de compromiso entre Vinicius y Mbappé, Arbeloa lo dejó claro: "No entro en comparaciones entre jugadores; necesitamos de todos. Para ganar cualquier partido, necesitas el compromiso de todos los jugadores; me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros".

Mbappé podrá volver ante el Barça, pero con Carvajal hay dudas de si finalizará la temporada. Arbeloa dejó entrever su salida del Madrid: "Vamos a ver cómo evolucionan Carvajal y Mbappé. Tengo muchas esperanzas de que Carvajal pueda despedir la temporada jugando como se merece".

El domingo que viene intentarán alargar una semana más el inevitable alirón del Barça. A pesar de que la Liga está perdida, el salmantino no quiere perder la tensión competitiva: "Tenemos un gran partido ante un gran rival, que está haciendo las cosas muy bien; es especial para la afición, para nosotros. Vamos a descansar muy bien y a preparar bien ese partido".