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REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Alavés
Sigue la comparecencia del técnico en la previa del Real Madrid - Alavés de la jornada 32ª de LaLiga EA Sports
FINAL
Hasta aquí la rueda de prensa de Arbeloa, en 'campaña' por sí mismo. Cargando contra lo árbitros, asegurando que tiene el favor del madridismo y dando la cara por sus jugadores. Veremos mañana cómo es el plebiscito del Bernabéu. ¡Hasta aquí la intervención del entrenador del Real Madrid! Mantente al tanto de todas las novedades del fútbol y del deporte en SPORT.es.
MBAPPÉ
"No puedo acabar molesto con él en nada. Ha hecho una eliminatoria a la altura del jugador que es. Ha sido una amenaza constante. Ha hecho un gran sacrificio en defensa. Nos vemos los partidos. Estoy contento con la eliminatoria que ha hecho, del jugador que es. Ha sido un peligro constante, es el Kylian que queremos ver todos los días".
CAMBIOS
"Considero que no es lo mismo llegar a mitad de temporada, con muchas lesiones y circunstancias, que desde el inicio. No merece mucha reflexión. Creo que tenemos una gran plantilla. No hace falta ninguna revolución para luchar por títulos. Pelearemos por ganar".
GÜLER
"Han sido tres meses intensos. Cuando llegué se dijo que Arda no podía jugar en los partidos de alta intensidad... Pues mirad las eliminatorias que ha hecho contra el City y el Bayern. Siempre he visto el talento que tenía. Pone mucho sacrificio y trabajo. Ha sabido aprender de los errores que hemos podido tener. Es un gran premio la temporada. Es un jugador llamado a ser importante desde el presente".
PITOS
"No me preocupan, he sentido que el madridismo está con nosotros. Tenemos que ganarnos los aplausos del Bernabéu. Si queremos que el público esté con nosotros, tenemos que demostrarlo. Hacerlo igual que en los grandes partidos. Es una asigntura a mejorar".
ESTILO
"No tengo la sensación de colegueo y amistad. No entiendo el fútbol de otra manera. No implica que lo hagas mal o tengamos que corregir cosas. Más allá es importante que todos tengamos ganas de venir a trabajar. Sabemos que siempre ha habido un buen momento, lo que no quita que nos digamos las cosas a la cara. Ha sido un acierto y así debe ser un vestuario".
CAMAVINGA
"Fue un error del árbitro grave, no sabía que tenía una tarjeta. Sin tener tarjeta vas a condicionar a un jugador. Son errores que en un partido no sería dar. Está dolido y sabe la importancia que tiene en el vestuario. Ha ganado dos Champions, ha jugado un Mundial, una Eurocopa.... Ha jugado mucho y muy bien. Cuenta con la confianza del club y la afición".
EGOÍSMO DE ARBELOA
"He hecho en cada momento lo que creía que debería hacer. Nunca he puesto mi figura por delante del club. Estoy muy orgulloso de mis jugadoras. Tenemos muchas cosas que mejorar. Al club solo le puedo agradecer su apoyo. Todo lo que he dicho es porque he dicho de corazón".
CÓMO ESTÁ PERSONALMENTE
"Siempre estoy bien, me considero una persona con mucha fuerza. No suelo quedarme en casa, he podido salir a la calle y he sentido el orgullo que tiene el madridismo por el partido del miércoles. Espero un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron. El sentimiento es que nos privaron en semifinales o en poder estar en semifinales. Eso es lo que he podido sentir. Me hace feliz".
LÍDERES
"Es una plantilla muy joven, a diferencia de otras que jugaban las finales. Hay muchos jugadores que les queremos exigir mucho demasiado pronto. Tenemos grandes líderes: Carvajal, Alaba, Bellingham, Militao, Vinicius... Tienen una grandísima personalidad. No es un club de adaptación fácil. Tengo mucha confianza en todos ellos".
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