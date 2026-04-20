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Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Alavés

Sigue la comparecencia del técnico en la previa del Real Madrid - Alavés de la jornada 32ª de LaLiga EA Sports

Álvaro Arbeloa, sentenciado antes de acabar la temporada

Álvaro Arbeloa, sentenciado antes de acabar la temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Denís Iglesias

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