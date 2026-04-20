Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Alavés

ESTILO

"No tengo la sensación de colegueo y amistad. No entiendo el fútbol de otra manera. No implica que lo hagas mal o tengamos que corregir cosas. Más allá es importante que todos tengamos ganas de venir a trabajar. Sabemos que siempre ha habido un buen momento, lo que no quita que nos digamos las cosas a la cara. Ha sido un acierto y así debe ser un vestuario".